Журналист из ФРГ одним словом описал, что началось в Киеве из-за Залужного

Неоднозначная ситуация с "увольнением" главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельствует о серьезном беспорядке в правительстве Украины, заявил в эфире канала Welt РИА Новости, 05.02.2024

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Неоднозначная ситуация с "увольнением" главкома ВСУ Валерия Залужного свидетельствует о серьезном беспорядке в правительстве Украины, заявил в эфире канала Welt немецкий журналист Пауль Ронцхаймер."Все, что происходит в последнее время, можно описать одним словом: хаос", —поделился он.Ронцхаймер предположил, что президент Украины Владимир Зеленский побоялся отправить главкома ВСУ в отставку из-за возможности осуждения со стороны общества и, как результата, потери популярности.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали The Economist и Financial Times.

