https://ria.ru/20240205/khakasiya-1925486480.html

Число субъектов МСП в Хакасии превысило 17 тысяч в 2023 году

Число субъектов МСП в Хакасии превысило 17 тысяч в 2023 году - РИА Новости, 05.02.2024

Число субъектов МСП в Хакасии превысило 17 тысяч в 2023 году

В прошлом году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 17 247, этот показатель на 714 больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:44

2024-02-05T14:44

2024-02-05T14:44

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В прошлом году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 17 247, этот показатель на 714 больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Республики Хакасия. При этом число субъектов МСП превысило допандемийные показатели 2019 года - 615. В сообщении уточняется, что помимо роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе зафиксирован качественный рост, который выражается в росте ряда показателей. Например, наблюдается тенденция роста по обороту малого и среднего бизнеса, который за шесть лет вырос в 1,8 раза с 61,9 миллиарда рублей в 2017 году до 112 миллиардов рублей в 2023 году. Кроме того, с ростом численности субъектов МСП и увеличением оборота малого и среднего бизнеса выросли поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Хакасии. В 2023 году налоговые поступления от специальных налоговых режимов по оценке Минэкономразвития Хакасии составили 2,2 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей или 10% больше, чем в 2022 году. Также на фоне роста общего количества субъектов МСП прослеживается тенденция по закрытию юридических лиц, который компенсируется открытием ИП. Более 70% юридических лиц закрываются по решению регистрирующего органа. Это происходит из-за того, что налоговая проводит работу по закрытию фирм однодневок, недействующих юридических лиц, и не осуществляющих деятельность более 15 месяцев или не имеющих движения средств по банковским счетам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, республика хакасия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), предприниматели