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Число субъектов МСП в Хакасии превысило 17 тысяч в 2023 году - РИА Новости, 05.02.2024
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14:44 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/khakasiya-1925486480.html
Число субъектов МСП в Хакасии превысило 17 тысяч в 2023 году
Число субъектов МСП в Хакасии превысило 17 тысяч в 2023 году - РИА Новости, 05.02.2024
Число субъектов МСП в Хакасии превысило 17 тысяч в 2023 году
В прошлом году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 17 247, этот показатель на 714 больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:44
2024-02-05T14:44
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республика хакасия
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предприниматели
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В прошлом году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 17 247, этот показатель на 714 больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Республики Хакасия. При этом число субъектов МСП превысило допандемийные показатели 2019 года - 615. В сообщении уточняется, что помимо роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе зафиксирован качественный рост, который выражается в росте ряда показателей. Например, наблюдается тенденция роста по обороту малого и среднего бизнеса, который за шесть лет вырос в 1,8 раза с 61,9 миллиарда рублей в 2017 году до 112 миллиардов рублей в 2023 году. Кроме того, с ростом численности субъектов МСП и увеличением оборота малого и среднего бизнеса выросли поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Хакасии. В 2023 году налоговые поступления от специальных налоговых режимов по оценке Минэкономразвития Хакасии составили 2,2 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей или 10% больше, чем в 2022 году. Также на фоне роста общего количества субъектов МСП прослеживается тенденция по закрытию юридических лиц, который компенсируется открытием ИП. Более 70% юридических лиц закрываются по решению регистрирующего органа. Это происходит из-за того, что налоговая проводит работу по закрытию фирм однодневок, недействующих юридических лиц, и не осуществляющих деятельность более 15 месяцев или не имеющих движения средств по банковским счетам.
https://ria.ru/20240205/biznes-1925483379.html
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твой бизнес – новости, республика хакасия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Хакасия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Предприниматели

Число субъектов МСП в Хакасии превысило 17 тысяч в 2023 году

© iStock.com / PixelsEffectДевушка-предприниматель проводит инвентаризацию на складе
Девушка-предприниматель проводит инвентаризацию на складе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© iStock.com / PixelsEffect
Девушка-предприниматель проводит инвентаризацию на складе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В прошлом году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 17 247, этот показатель на 714 больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства Республики Хакасия.
При этом число субъектов МСП превысило допандемийные показатели 2019 года - 615.
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В сообщении уточняется, что помимо роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе зафиксирован качественный рост, который выражается в росте ряда показателей. Например, наблюдается тенденция роста по обороту малого и среднего бизнеса, который за шесть лет вырос в 1,8 раза с 61,9 миллиарда рублей в 2017 году до 112 миллиардов рублей в 2023 году.
Кроме того, с ростом численности субъектов МСП и увеличением оборота малого и среднего бизнеса выросли поступления налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Хакасии.
В 2023 году налоговые поступления от специальных налоговых режимов по оценке Минэкономразвития Хакасии составили 2,2 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей или 10% больше, чем в 2022 году.
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Также на фоне роста общего количества субъектов МСП прослеживается тенденция по закрытию юридических лиц, который компенсируется открытием ИП.
Более 70% юридических лиц закрываются по решению регистрирующего органа. Это происходит из-за того, что налоговая проводит работу по закрытию фирм однодневок, недействующих юридических лиц, и не осуществляющих деятельность более 15 месяцев или не имеющих движения средств по банковским счетам.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиРеспублика ХакасияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Предприниматели
 
 
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