https://ria.ru/20240205/karlson-1925447767.html

Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным

Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным - РИА Новости, 05.02.2024

Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным

Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с Владимиром Путиным,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:53

2024-02-05T11:53

2024-02-05T12:56

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такер карлсон

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с Владимиром Путиным, видеозапись его разговора с неназванным собеседником опубликовала газета "Известия". "Посмотрим", — добавил Карлсон.В беседе он удивился реакции американских СМИ на свою поездку в Россию, назвав их "сумасшедшими". Журналист назвал Москву красивым городом и признался в любви к российской столице, а также рассказал о причинах поездки в Россию."Я так много читал о ней, но никогда до этого не видел лично. Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено. А устроено здесь все очень хорошо", — сказал он. Telegram-канал Mash накануне написал, что Карлсон уже три дня находится в Москве, в субботу его видели в Большом театре на балете "Спартак".Как заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на фоне сообщений о визите бывшего ведущего Fox News в Россию, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в разговоре с швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.

https://ria.ru/20240205/karlson-1925454125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, такер карлсон, владимир путин, в мире