Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным
Журналист Карлсон пожал плечами на вопрос о планах записать интервью с Путиным
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с Владимиром Путиным, видеозапись его разговора с неназванным собеседником опубликовала газета "Известия".
"Посмотрим", — добавил Карлсон.
В беседе он удивился реакции американских СМИ на свою поездку в Россию, назвав их "сумасшедшими". Журналист назвал Москву красивым городом и признался в любви к российской столице, а также рассказал о причинах поездки в Россию.
"Я так много читал о ней, но никогда до этого не видел лично. Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено. А устроено здесь все очень хорошо", — сказал он.
Telegram-канал Mash накануне написал, что Карлсон уже три дня находится в Москве, в субботу его видели в Большом театре на балете "Спартак".
Как заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на фоне сообщений о визите бывшего ведущего Fox News в Россию, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в разговоре с швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.