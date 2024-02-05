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Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным - РИА Новости, 05.02.2024
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11:53 05.02.2024 (обновлено: 12:56 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/karlson-1925447767.html
Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным
Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным - РИА Новости, 05.02.2024
Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным
Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с Владимиром Путиным,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:53
2024-02-05T12:56
россия
сша
такер карлсон
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с Владимиром Путиным, видеозапись его разговора с неназванным собеседником опубликовала газета "Известия". "Посмотрим", — добавил Карлсон.В беседе он удивился реакции американских СМИ на свою поездку в Россию, назвав их "сумасшедшими". Журналист назвал Москву красивым городом и признался в любви к российской столице, а также рассказал о причинах поездки в Россию."Я так много читал о ней, но никогда до этого не видел лично. Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено. А устроено здесь все очень хорошо", — сказал он. Telegram-канал Mash накануне написал, что Карлсон уже три дня находится в Москве, в субботу его видели в Большом театре на балете "Спартак".Как заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на фоне сообщений о визите бывшего ведущего Fox News в Россию, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в разговоре с швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
https://ria.ru/20240205/karlson-1925454125.html
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россия, сша, такер карлсон, владимир путин, в мире
Россия, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, В мире
Журналист Карлсон не ответил на вопрос о планах записать интервью с Путиным

Журналист Карлсон пожал плечами на вопрос о планах записать интервью с Путиным

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Находящийся в Москве американский журналист Такер Карлсон улыбнулся и пожал плечами, отвечая на вопрос о планах записать интервью с Владимиром Путиным, видеозапись его разговора с неназванным собеседником опубликовала газета "Известия".
"Посмотрим", — добавил Карлсон.
В беседе он удивился реакции американских СМИ на свою поездку в Россию, назвав их "сумасшедшими". Журналист назвал Москву красивым городом и признался в любви к российской столице, а также рассказал о причинах поездки в Россию.
"Я так много читал о ней, но никогда до этого не видел лично. Я хотел пообщаться с людьми и посмотреть, как тут все устроено. А устроено здесь все очень хорошо", — сказал он.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Telegram-канал Mash накануне написал, что Карлсон уже три дня находится в Москве, в субботу его видели в Большом театре на балете "Спартак".
Как заявила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на фоне сообщений о визите бывшего ведущего Fox News в Россию, демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в разговоре с швейцарским журналом Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента России, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
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4 февраля, 21:33
 
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