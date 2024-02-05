https://ria.ru/20240205/kadry-1925470578.html
Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой
Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой - РИА Новости, 05.02.2024
Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой
Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которую планировали использовать для терактов в России. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:15
2024-02-05T13:15
2024-02-05T13:16
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которую планировали использовать для терактов в России.На записи показаны сами взрывные устройства, детонаторы и работающие на месте специалисты.Ранее в понедельник грузинская Служба госбезопасности сообщила, что в стране задержали груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж.Представители силовиков рассказали, что при обыске машины подозреваемых удалось изъять два аккумулятора для электромобиля, в которых обнаружили шесть специальных взрывных устройств. Общий вес взрывчатого вещества составляет 14 килограммов.В службе безопасности указали, что к ввозу и транспортировке бомб через территорию страны причастны семь граждан Грузии, три украинца и два гражданина Армении.
https://ria.ru/20240205/sharashidze-1925457355.html
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Взрывчатка для терактов в России, перехваченная службой госбезопасности Грузии
Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которая предназначалась для терактов в России
2024-02-05T13:15
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PT0M50S
РИА Новости
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в мире, грузия, россия, украина, одесса, армения
В мире, Грузия, Россия, Украина, Одесса, Армения
Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой
В Сети появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой