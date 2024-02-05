https://ria.ru/20240205/kadry-1925470578.html

Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой

Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой - РИА Новости, 05.02.2024

Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой

Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которую планировали использовать для терактов в России. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:15

2024-02-05T13:15

2024-02-05T13:16

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которую планировали использовать для терактов в России.На записи показаны сами взрывные устройства, детонаторы и работающие на месте специалисты.Ранее в понедельник грузинская Служба госбезопасности сообщила, что в стране задержали груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся из Одессы в Воронеж.Представители силовиков рассказали, что при обыске машины подозреваемых удалось изъять два аккумулятора для электромобиля, в которых обнаружили шесть специальных взрывных устройств. Общий вес взрывчатого вещества составляет 14 килограммов.В службе безопасности указали, что к ввозу и транспортировке бомб через территорию страны причастны семь граждан Грузии, три украинца и два гражданина Армении.

https://ria.ru/20240205/sharashidze-1925457355.html

грузия

россия

украина

одесса

армения

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Взрывчатка для терактов в России, перехваченная службой госбезопасности Грузии Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которая предназначалась для терактов в России 2024-02-05T13:15 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, россия, украина, одесса, армения