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В Иране назвали заявления США об ударе по силам КСИР в САР и Ираке ложными - РИА Новости, 05.02.2024
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15:39 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/iran-1925505787.html
В Иране назвали заявления США об ударе по силам КСИР в САР и Ираке ложными
В Иране назвали заявления США об ударе по силам КСИР в САР и Ираке ложными - РИА Новости, 05.02.2024
В Иране назвали заявления США об ударе по силам КСИР в САР и Ираке ложными
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции назвал ложными заявления Центрального командования США о поражении... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:39
2024-02-05T15:39
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции назвал ложными заявления Центрального командования США о поражении позиций сил спецназначения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" в результате недавней атаки американских ВВС по Сирии и Ираку. "Заявления США ложны, они не могут оправдать свои действия обвинениями в адрес Ирана, их действия являются нарушением Устава ООН и территориальной целостности стран региона Ближнего Востока. Эти обвинения беспочвенны, сфабрикованы, преследуют они только политические цели", - приводит агентство IRNA слова Канаани. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
https://ria.ru/20240203/iran-1925245950.html
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в мире, сша, сирия, иран, министерство обороны сша, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Сирия, Иран, Министерство обороны США, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иране назвали заявления США об ударе по силам КСИР в САР и Ираке ложными

МИД Иране назвал ложными заявления США об ударе по силам КСИР в Сирии и Ираке

CC BY-SA 2.0 / Matt Biddulph / YazdВид на город Йезд в Иране
Вид на город Йезд в Иране - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Matt Biddulph / Yazd
Вид на город Йезд в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции назвал ложными заявления Центрального командования США о поражении позиций сил спецназначения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс" в результате недавней атаки американских ВВС по Сирии и Ираку.
«
"Заявления США ложны, они не могут оправдать свои действия обвинениями в адрес Ирана, их действия являются нарушением Устава ООН и территориальной целостности стран региона Ближнего Востока. Эти обвинения беспочвенны, сфабрикованы, преследуют они только политические цели", - приводит агентство IRNA слова Канаани.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Сухопутные силы КСИР провели учения на северо-востоке Ирана
3 февраля, 19:20
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
Малый ракетный корабль проекта 21631 Вышний Волочек на учениях - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения
Вчера, 15:31
 
В миреСШАСирияИранМинистерство обороны СШАООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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