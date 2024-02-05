https://ria.ru/20240205/inflyatsiya-1925499813.html

Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7

Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7 - РИА Новости, 05.02.2024

Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7

Великобританию ожидает в 2024 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семёрки", следует из февральского экономического доклада Организации... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:16

2024-02-05T15:16

2024-02-05T15:16

экономика

великобритания

россия

владимир путин

оэср

g7

сша

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Великобританию ожидает в 2024 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семёрки", следует из февральского экономического доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По прогнозам ОЭСР, уровень инфляции в Великобритании в 2024 году составит 2,8%. За ней, как ожидается, будет следовать Франция (2,7%), а третье место разделят Германия, Канада и Япония (2,6%). В США рост цен составит 2,2%, а самая низкая инфляция среди стран "Большой семёрки" прогнозируется в Италии (1,8%). При этом, по прогнозам ОЭСР, Британия даже в 2025 году не сможет достичь целевого показателя инфляции в 2%. Ожидается, что она составит 2,4%. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240129/britantsy-1924008177.html

великобритания

россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, великобритания, россия, владимир путин, оэср, g7, сша