https://ria.ru/20240205/inflyatsiya-1925499813.html
Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7
Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7 - РИА Новости, 05.02.2024
Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7
Великобританию ожидает в 2024 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семёрки", следует из февральского экономического доклада Организации... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:16
2024-02-05T15:16
2024-02-05T15:16
экономика
великобритания
россия
владимир путин
оэср
g7
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832709820_301:335:2980:1842_1920x0_80_0_0_77cd44abb688276c32c195a2215f0361.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Великобританию ожидает в 2024 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семёрки", следует из февральского экономического доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По прогнозам ОЭСР, уровень инфляции в Великобритании в 2024 году составит 2,8%. За ней, как ожидается, будет следовать Франция (2,7%), а третье место разделят Германия, Канада и Япония (2,6%). В США рост цен составит 2,2%, а самая низкая инфляция среди стран "Большой семёрки" прогнозируется в Италии (1,8%). При этом, по прогнозам ОЭСР, Британия даже в 2025 году не сможет достичь целевого показателя инфляции в 2%. Ожидается, что она составит 2,4%. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
https://ria.ru/20240129/britantsy-1924008177.html
великобритания
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832709820_726:347:2591:1746_1920x0_80_0_0_b9a6b9eed6fb5ae1bffd2148a8a71105.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, россия, владимир путин, оэср, g7, сша
Экономика, Великобритания, Россия, Владимир Путин, ОЭСР, G7, США
Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7
ОЭСР: Великобританию в 2024 году ожидает самая высокая инфляция среди стран G7