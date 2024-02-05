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Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7 - РИА Новости, 05.02.2024
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15:16 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/inflyatsiya-1925499813.html
Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7
Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7 - РИА Новости, 05.02.2024
Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7
Великобританию ожидает в 2024 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семёрки", следует из февральского экономического доклада Организации... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:16
2024-02-05T15:16
экономика
великобритания
россия
владимир путин
оэср
g7
сша
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Великобританию ожидает в 2024 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семёрки", следует из февральского экономического доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По прогнозам ОЭСР, уровень инфляции в Великобритании в 2024 году составит 2,8%. За ней, как ожидается, будет следовать Франция (2,7%), а третье место разделят Германия, Канада и Япония (2,6%). В США рост цен составит 2,2%, а самая низкая инфляция среди стран "Большой семёрки" прогнозируется в Италии (1,8%). При этом, по прогнозам ОЭСР, Британия даже в 2025 году не сможет достичь целевого показателя инфляции в 2%. Ожидается, что она составит 2,4%. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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экономика, великобритания, россия, владимир путин, оэср, g7, сша
Экономика, Великобритания, Россия, Владимир Путин, ОЭСР, G7, США
Великобритании предсказали самую высокую инфляцию среди стран G7

ОЭСР: Великобританию в 2024 году ожидает самая высокая инфляция среди стран G7

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне
Прохожие на Оксфорд-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Великобританию ожидает в 2024 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семёрки", следует из февральского экономического доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
По прогнозам ОЭСР, уровень инфляции в Великобритании в 2024 году составит 2,8%. За ней, как ожидается, будет следовать Франция (2,7%), а третье место разделят Германия, Канада и Япония (2,6%).
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В США рост цен составит 2,2%, а самая низкая инфляция среди стран "Большой семёрки" прогнозируется в Италии (1,8%).
При этом, по прогнозам ОЭСР, Британия даже в 2025 году не сможет достичь целевого показателя инфляции в 2%. Ожидается, что она составит 2,4%.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаВеликобританияРоссияВладимир ПутинОЭСРG7США
 
 
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