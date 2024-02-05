https://ria.ru/20240205/gruziya-1925517601.html

Грузия ужесточила пограничный контроль

Грузия ужесточила пограничный контроль - РИА Новости, 05.02.2024

Грузия ужесточила пограничный контроль

Грузия значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, заявил в понедельник и.о. министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелуари. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:34

2024-02-05T16:34

2024-02-05T16:36

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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Грузия значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, заявил в понедельник и.о. министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелуари. Ранее в понедельник госслужба безопасности Грузии сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, направлявшегося из Одессы в Воронеж. Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Согласно информации СГБ, к процессу попытки перевозки взрывных устройств с Украины в Россию через грузинскую территорию причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. Однако СГБ не исключает, что дело будет переквалифицировано на статью о подготовке террористического акта. "Граница максимально контролируется вместе со Службой госбезопасности. Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточен, чем это было два и три года назад", - заявил Гомелуари журналистам.

https://ria.ru/20240205/gruziya-1925476330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, украина, одесса