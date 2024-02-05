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Грузия ужесточила пограничный контроль - РИА Новости, 05.02.2024
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16:34 05.02.2024 (обновлено: 16:36 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/gruziya-1925517601.html
Грузия ужесточила пограничный контроль
Грузия ужесточила пограничный контроль - РИА Новости, 05.02.2024
Грузия ужесточила пограничный контроль
Грузия значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, заявил в понедельник и.о. министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелуари. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:34
2024-02-05T16:36
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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Грузия значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, заявил в понедельник и.о. министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелуари. Ранее в понедельник госслужба безопасности Грузии сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, направлявшегося из Одессы в Воронеж. Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Согласно информации СГБ, к процессу попытки перевозки взрывных устройств с Украины в Россию через грузинскую территорию причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. Однако СГБ не исключает, что дело будет переквалифицировано на статью о подготовке террористического акта. "Граница максимально контролируется вместе со Службой госбезопасности. Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточен, чем это было два и три года назад", - заявил Гомелуари журналистам.
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в мире, грузия, украина, одесса
В мире, Грузия, Украина, Одесса
Грузия ужесточила пограничный контроль

МВД Грузии: страна ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров

© Служба госбезопасности ГрузииТранспортировка взрывных устройств, направлявшихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Транспортировка взрывных устройств, направлявшихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
© Служба госбезопасности Грузии
Транспортировка взрывных устройств, направлявшихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Грузия значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, заявил в понедельник и.о. министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелуари.
Ранее в понедельник госслужба безопасности Грузии сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, направлявшегося из Одессы в Воронеж. Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Согласно информации СГБ, к процессу попытки перевозки взрывных устройств с Украины в Россию через грузинскую территорию причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. Однако СГБ не исключает, что дело будет переквалифицировано на статью о подготовке террористического акта.
"Граница максимально контролируется вместе со Службой госбезопасности. Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточен, чем это было два и три года назад", - заявил Гомелуари журналистам.
Взрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию
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