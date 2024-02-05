Грузия ужесточила пограничный контроль
МВД Грузии: страна ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров
© Служба госбезопасности ГрузииТранспортировка взрывных устройств, направлявшихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
© Служба госбезопасности Грузии
Транспортировка взрывных устройств, направлявшихся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Грузия значительно ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров, заявил в понедельник и.о. министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелуари.
Ранее в понедельник госслужба безопасности Грузии сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, направлявшегося из Одессы в Воронеж. Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Согласно информации СГБ, к процессу попытки перевозки взрывных устройств с Украины в Россию через грузинскую территорию причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. Однако СГБ не исключает, что дело будет переквалифицировано на статью о подготовке террористического акта.
"Граница максимально контролируется вместе со Службой госбезопасности. Проверку проходят все. Пограничный контроль значительно ужесточен, чем это было два и три года назад", - заявил Гомелуари журналистам.