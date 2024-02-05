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В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76 - РИА Новости, 05.02.2024
В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в хамской манере отреагировал на вопрос корреспондента Sputnik о возможности... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T22:55
2024-02-05T22:55
2024-02-05T23:38
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель в хамской манере отреагировал на вопрос корреспондента Sputnik о возможности расследования Вашингтоном теракта Киева против российского Ил-76.Во время брифинга Патель отказался прямо отвечать на поставленный вопрос. Затем он поинтересовался у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства "тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах". Представитель Госдепа также отказался комментировать сам теракт, заявив, что "позволит партнерам на Украине говорить о нем". ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.В МИД заявили, что крушение Ил-76 ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций нет. В западных СМИ ситуацию стараются замять.
https://ria.ru/20240205/moskalkova-1925563873.html
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
Сотрудник Госдепа по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76