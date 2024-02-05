https://ria.ru/20240205/frantsiya-1925494961.html

Захарова обвинила Париж в оправдании терактов против мирных россиян

Захарова обвинила Париж в оправдании терактов против мирных россиян - РИА Новости, 05.02.2024

Захарова обвинила Париж в оправдании терактов против мирных россиян

Франция, обосновывая убийства Киевом мирного населения в России "правом на самооборону", оправдывает акты терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:00

2024-02-05T15:00

2024-02-05T15:14

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Франция, обосновывая убийства Киевом мирного населения в России "правом на самооборону", оправдывает акты терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Возмущаясь гибелью своих соотечественников, французские лидеры цинично предпочитают закрывать глаза на то, что поставляемое ими оружие преднамеренно используется киевским режимом для убийств мирного населения в российских городах. Более того, в Париже даже пытались обосновать такие злодеяния "правом на самооборону", по сути, оправдывая акты терроризма", - говорится в сообщении. "Надеемся, что произошедшее заставит французскую общественность еще больше задуматься об оправданности контрпродуктивной и опасной линии собственного руководства в отношении конфликта на Украине", - добавила она. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".

https://ria.ru/20240205/oon-1925486343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, франция, париж, алексей мешков, мария захарова, себастьян лекорню, госдума рф, вооруженные силы украины