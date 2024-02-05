https://ria.ru/20240205/forum-1925485937.html

В Кузбассе пройдет Всесибирский форум национального единства

В Кузбассе пройдет Всесибирский форум национального единства - РИА Новости, 05.02.2024

В Кузбассе пройдет Всесибирский форум национального единства

В Кузбассе пройдет Всесибирский форум национального единства, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:26

2024-02-05T14:26

2024-02-05T14:30

россия

кемерово

владимир путин

сергей цивилев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909943615_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_54e51bb40e9296e962bbf8c552ba98ea.jpg

КЕМЕРОВО, 5 фев - РИА Новости. В Кузбассе пройдет Всесибирский форум национального единства, сообщает пресс-служба правительства региона. "Девятого февраля в Кузбассе состоится Всесибирский форум национального единства. Участие примут представители всех национальностей, проживающих в федеральном округе. Будут обсуждаться вопросы укрепления традиционных духовных ценностей, межкультурного взаимодействия, гражданско-патриотического воспитания и расширения добровольческого движения среди молодежи, профилактики экстремизма и другие", – говорится в сообщении. Уточняется, что центральной площадкой проведения выбран один из лучших в России спорткомплексов — "Кузбасс-Арена" в Кемерове. "Мы — один из самых многонациональных регионов, в Кузбассе живут представители 135 национальностей. Сила нашего региона в том, что все народы живут как одна большая дружная семья. В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, одной из центральных тем станет именно роль семьи в поддержке наших традиционных духовных ценностей, культуры и передаче их будущим поколениям, а также укрепление гражданского единства и межнационального согласия", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. В рамках форума будут работать 10 дискуссионных секций, посвященных вкладу в Победу, этноконфессиональному согласию, созданию этнокультурных туристических маршрутов, сохранению семейных ценностей, молодежному взгляду на этнокультурные практики, коренным народам Сибири, музейному делу и другим темам. Также запланированы выставка-презентация национальных костюмов театров этнической моды, предметов быта и декоративно-прикладного творчества народов Сибири. Участники форума увидят коллекцию туесов, настенные панно "Прокопьевская береста", авторских кукол, платья и украшения из кедровой щепы, скульптуры из угля, авторскую керамику и изделия из соломки и берестяных полос. Также будет работать Центр информационно-правой помощи иностранным гражданам, передвижная фотовыставка "Мамы Героев" и выставка картин сибирских художников. Пройдет показ короткометражных фильмов о любви к малой родине, патриотическом воспитании, популяризации народного творчества, культурных традициях и самобытности народов Сибири. Подчеркивается, что форум проводится при поддержке администрации президента РФ, Федерального агентства по делам национальностей и полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе.

https://ria.ru/20240205/kuzbass-1925476460.html

https://ria.ru/20240201/koridor-1924699060.html

россия

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кемерово, владимир путин, сергей цивилев