https://ria.ru/20240205/falshivka-1925461464.html

В Белоруссии задержали россиянина за попытку сбыта фальшивых долларов

В Белоруссии задержали россиянина за попытку сбыта фальшивых долларов - РИА Новости, 05.02.2024

В Белоруссии задержали россиянина за попытку сбыта фальшивых долларов

Гражданин России задержан в городе Слониме Гродненской области на западе Белоруссии при попытке обмена порядка 30 тысяч фальшивых долларов, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:40

2024-02-05T12:40

2024-02-05T12:43

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МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Гражданин России задержан в городе Слониме Гродненской области на западе Белоруссии при попытке обмена порядка 30 тысяч фальшивых долларов, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз республики. "В одном из отделений банка в городе Слоним при обмене на белорусские рубли 306 банкнот по 100 долларов США, вызвавших сомнение в подлинности у кассира, сотрудниками милиции был задержан гражданин Российской Федерации, который прибыл в Республику Беларусь для приобретения легкового автомобиля", - говорится в сообщении. В комитете отметили, что "в ходе проведенного осмотра нескольких денежных билетов с участием специалиста Слонимского межрайонного отдела было установлено отсутствие регламентированных способов печати и элементов (средств) защиты, характерных для денежных билетов Федеральной резервной денежной системы США, аналогичных номиналов и годов серии (модификации), изготовленных предприятием, осуществляющим их производство". Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 221 УК Белоруссии ("изготовление или хранение либо сбыт поддельных банкнот, монет, государственных или иных ценных бумаг"). Все изъятые банкноты направлены на экспертизу. "По результатам проведенных судебным экспертом исследований установлено, что 306 денежных билетов Федеральной резервной системы США на общую сумму 30 600 долларов, изготовлены не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида", - отметили в ведомстве. В госкомитете судебных экспертиз отметили "высокое качество изготовления указанных поддельных долларов США, ранее аналогичные фальшивки на территории Республики Беларусь не встречались".

https://ria.ru/20230330/moskalev-1861883914.html

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