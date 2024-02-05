https://ria.ru/20240205/evrosoyuz-1925417773.html

В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов, пишут СМИ

В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов, пишут СМИ

В ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить передвижения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, пишет газета Politico со... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:09

2024-02-05T10:09

2024-02-05T16:30

евросоюз

россия

чехия

москва

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить передвижения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, пишет газета Politico со ссылкой на источники."Другая идея заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной", — говорится в публикации.Отмечается, что инициативу выдвинула Чехия, которая уже некоторое время выступает за то, чтобы ограничить передвижения российских дипломатов. При этом, по информации СМИ, реализовать идею будет непросто, так как перемещения внутри Шенгенской зоны в большинстве своем никто не контролирует.В прошлом году издание Financial Times сообщало, что ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов. Идею выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций.В декабре прошлого года Совет ЕС утвердил новый, двенадцатый пакет санкций против России. Он включает в себя импортно-экспортные ограничения, в частности, на поставки алмазов, изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для ПО. Также Брюссель обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. Помимо этого, ЕС расширил персональные санкции против ряда физлиц и организаций.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.

https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925417193.html

https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925381234.html

россия

чехия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, россия, чехия, москва, владимир путин, в мире