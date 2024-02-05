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В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
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10:09 05.02.2024 (обновлено: 16:30 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/evrosoyuz-1925417773.html
В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов, пишут СМИ
В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов, пишут СМИ
В ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить передвижения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, пишет газета Politico со... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:09
2024-02-05T16:30
евросоюз
россия
чехия
москва
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить передвижения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, пишет газета Politico со ссылкой на источники."Другая идея заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной", — говорится в публикации.Отмечается, что инициативу выдвинула Чехия, которая уже некоторое время выступает за то, чтобы ограничить передвижения российских дипломатов. При этом, по информации СМИ, реализовать идею будет непросто, так как перемещения внутри Шенгенской зоны в большинстве своем никто не контролирует.В прошлом году издание Financial Times сообщало, что ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов. Идею выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций.В декабре прошлого года Совет ЕС утвердил новый, двенадцатый пакет санкций против России. Он включает в себя импортно-экспортные ограничения, в частности, на поставки алмазов, изделий из алюминия, медной проволоки, химикатов, технологий и лицензий для ПО. Также Брюссель обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. Помимо этого, ЕС расширил персональные санкции против ряда физлиц и организаций.Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.
https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925417193.html
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евросоюз, россия, чехия, москва, владимир путин, в мире
Евросоюз, Россия, Чехия, Москва, Владимир Путин, В мире
В ЕС предложили ограничить перемещение российских дипломатов, пишут СМИ

Politico: новые санкции ЕС могут ограничить поездки дипломатов из РФ по Шенгену

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В ЕС предложили в рамках 13-го пакета санкций ограничить передвижения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Другая идея заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной", — говорится в публикации.
Отмечается, что инициативу выдвинула Чехия, которая уже некоторое время выступает за то, чтобы ограничить передвижения российских дипломатов. При этом, по информации СМИ, реализовать идею будет непросто, так как перемещения внутри Шенгенской зоны в большинстве своем никто не контролирует.
В прошлом году издание Financial Times сообщало, что ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов. Идею выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций.
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Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и Евросоюза, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом, как указывал президент, Россия успешно преодолевает последствия ограничительных мер.
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