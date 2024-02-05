https://ria.ru/20240205/egipet-1925390254.html

Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта

Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта - РИА Новости, 05.02.2024

Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта

Отношения между Россией и Египтом находятся в продвинутом состоянии и развиваются очень успешно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:07

2024-02-05T04:07

2024-02-05T04:07

россия

египет

каир (город)

абдель фаттах ас-сиси

владимир путин

в мире

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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Отношения между Россией и Египтом находятся в продвинутом состоянии и развиваются очень успешно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. "Российско-египетские отношения находятся в продвинутом состоянии. Можно сказать, что они развиваются очень успешно", - сказал Борисенко. Посол подчеркнул, что развитие отношений наблюдается на протяжении последних десяти лет благодаря тесному взаимодействию и дружескому общению президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html

россия

египет

каир (город)

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россия, египет, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, в мире