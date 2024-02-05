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Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта - РИА Новости, 05.02.2024
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04:07 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/egipet-1925390254.html
Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта
Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта - РИА Новости, 05.02.2024
Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта
Отношения между Россией и Египтом находятся в продвинутом состоянии и развиваются очень успешно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:07
2024-02-05T04:07
россия
египет
каир (город)
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
в мире
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КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Отношения между Россией и Египтом находятся в продвинутом состоянии и развиваются очень успешно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля. "Российско-египетские отношения находятся в продвинутом состоянии. Можно сказать, что они развиваются очень успешно", - сказал Борисенко. Посол подчеркнул, что развитие отношений наблюдается на протяжении последних десяти лет благодаря тесному взаимодействию и дружескому общению президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.
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россия, египет, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, в мире
Россия, Египет, Каир (город), Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, В мире
Посол в Каире рассказал об отношениях России и Египта

Посол: отношения между Россией и Египтом находятся в продвинутом состоянии

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетПосол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 5 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Отношения между Россией и Египтом находятся в продвинутом состоянии и развиваются очень успешно, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко в преддверии Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.
"Российско-египетские отношения находятся в продвинутом состоянии. Можно сказать, что они развиваются очень успешно", - сказал Борисенко.
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Посол подчеркнул, что развитие отношений наблюдается на протяжении последних десяти лет благодаря тесному взаимодействию и дружескому общению президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.
 
РоссияЕгипетКаир (город)Абдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинВ мире
 
 
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