Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 05.02.2024 (обновлено: 10:12 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/efimov-1925122842.html
Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах
Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах - РИА Новости, 05.02.2024
Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах
В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в течение 5 лет реорганизуют участки в трех районах Москвы общей площадью 12,85 гектара - Ховрино, Левобережный... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:05
2024-02-05T10:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
максим гаман
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829808791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e95fc0e2790eb404304951571d7cff23.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в течение 5 лет реорганизуют участки в трех районах Москвы общей площадью 12,85 гектара - Ховрино, Левобережный и Зюзино, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Город назначит операторов, которые реализуют 2 проекта, состоящих из 6 участков."Редевелопментом неэффективно используемых территорий в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино займутся городские операторы, которые возведут более двухсот тысяч кв. м. недвижимости. Инвестиции в развитие всех площадок оцениваются в 26,7 миллиарда рублей. По итогам реализации 2 проектов в столице появится почти 930 рабочих мест", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.В северных районах Москвы Ховрино и Левобережный 2 участка застроит КП "Управление гражданского строительства". А Московский фонд реновации жилой застройки займется реорганизацией 4 участков малоиспользуемых земель в Зюзине.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на территории площадью 8,98 гектара на Левобережной улице на сегодняшний день работает автосервис, а также имеется парковка и пустырь."Здесь возведут 74,5 тыс. кв. м. недвижимости, из которых тридцать три тыс. кв. м. – дома по программе реновации, еще 41,5 тыс. кв. м. – коммунальные и соцобъекты", – цитирует пресс-служба Гамана.Он добавил, что также на данных территориях возведут детское дошкольное учреждение на 175 мест и общеобразовательную школу на 550 учеников. Кроме того, построят коммунальную базу и выделить дополнительные площади для расширения одиннадцатого автобусного парка.В рамках КРТ в Зюзине оптимизируют территории площадью 3,87 га., находящиеся по адресам: Нахимовский проспект, д. 21; ул. Азовская, вл. 28; Севастопольский проспект, вл. 61, кор. 1,2; ул. Болотниковская, вл. 21. На данных участках построят жилье по программе реновации на более чем 130 тысяч "квадратов" с магазинами, парикмахерскими, кафе и другими объектами инфраструктры, пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что в Москве по программе КРТ ведется создание многофункциональных городских кварталов. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье и дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в российской столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тысячи гектаров.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что на малоиспользуемых территориях в Нижегородском и Левобережном районах, а также в Ховрине и Зюзине возведут жилые кварталы, создав при этом более 1,8 тыс. новых рабочих мест.
https://realty.ria.ru/20240123/stone-1922945441.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829808791_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_26c5736b5161cbd4c0efc5c43c5fc9e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман, сергей собянин
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Максим Гаман, Сергей Собянин
Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах

Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах

© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов
Владимир Ефимов
© Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в течение 5 лет реорганизуют участки в трех районах Москвы общей площадью 12,85 гектара - Ховрино, Левобережный и Зюзино, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Город назначит операторов, которые реализуют 2 проекта, состоящих из 6 участков.
"Редевелопментом неэффективно используемых территорий в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино займутся городские операторы, которые возведут более двухсот тысяч кв. м. недвижимости. Инвестиции в развитие всех площадок оцениваются в 26,7 миллиарда рублей. По итогам реализации 2 проектов в столице появится почти 930 рабочих мест", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.
В северных районах Москвы Ховрино и Левобережный 2 участка застроит КП "Управление гражданского строительства". А Московский фонд реновации жилой застройки займется реорганизацией 4 участков малоиспользуемых земель в Зюзине.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на территории площадью 8,98 гектара на Левобережной улице на сегодняшний день работает автосервис, а также имеется парковка и пустырь.
"Здесь возведут 74,5 тыс. кв. м. недвижимости, из которых тридцать три тыс. кв. м. – дома по программе реновации, еще 41,5 тыс. кв. м. – коммунальные и соцобъекты", – цитирует пресс-служба Гамана.
Он добавил, что также на данных территориях возведут детское дошкольное учреждение на 175 мест и общеобразовательную школу на 550 учеников. Кроме того, построят коммунальную базу и выделить дополнительные площади для расширения одиннадцатого автобусного парка.
В рамках КРТ в Зюзине оптимизируют территории площадью 3,87 га., находящиеся по адресам: Нахимовский проспект, д. 21; ул. Азовская, вл. 28; Севастопольский проспект, вл. 61, кор. 1,2; ул. Болотниковская, вл. 21. На данных участках построят жилье по программе реновации на более чем 130 тысяч "квадратов" с магазинами, парикмахерскими, кафе и другими объектами инфраструктры, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что в Москве по программе КРТ ведется создание многофункциональных городских кварталов. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье и дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в российской столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тысячи гектаров.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что на малоиспользуемых территориях в Нижегородском и Левобережном районах, а также в Ховрине и Зюзине возведут жилые кварталы, создав при этом более 1,8 тыс. новых рабочих мест.
ЖК на улице Гастелло на востоке Москвы
Stone построит на востоке Москвы почти 80 тысяч "квадратов" жилья
23 января, 12:48
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваМаксим ГаманСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала