https://ria.ru/20240205/efimov-1925122842.html

Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах

Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах - РИА Новости, 05.02.2024

Ефимов: свыше 200 тысяч "квадратов" жилья построят в трех районах

В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в течение 5 лет реорганизуют участки в трех районах Москвы общей площадью 12,85 гектара - Ховрино, Левобережный... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:05

2024-02-05T09:05

2024-02-05T10:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

максим гаман

сергей собянин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в течение 5 лет реорганизуют участки в трех районах Москвы общей площадью 12,85 гектара - Ховрино, Левобережный и Зюзино, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Город назначит операторов, которые реализуют 2 проекта, состоящих из 6 участков."Редевелопментом неэффективно используемых территорий в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино займутся городские операторы, которые возведут более двухсот тысяч кв. м. недвижимости. Инвестиции в развитие всех площадок оцениваются в 26,7 миллиарда рублей. По итогам реализации 2 проектов в столице появится почти 930 рабочих мест", – привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.В северных районах Москвы Ховрино и Левобережный 2 участка застроит КП "Управление гражданского строительства". А Московский фонд реновации жилой застройки займется реорганизацией 4 участков малоиспользуемых земель в Зюзине.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на территории площадью 8,98 гектара на Левобережной улице на сегодняшний день работает автосервис, а также имеется парковка и пустырь."Здесь возведут 74,5 тыс. кв. м. недвижимости, из которых тридцать три тыс. кв. м. – дома по программе реновации, еще 41,5 тыс. кв. м. – коммунальные и соцобъекты", – цитирует пресс-служба Гамана.Он добавил, что также на данных территориях возведут детское дошкольное учреждение на 175 мест и общеобразовательную школу на 550 учеников. Кроме того, построят коммунальную базу и выделить дополнительные площади для расширения одиннадцатого автобусного парка.В рамках КРТ в Зюзине оптимизируют территории площадью 3,87 га., находящиеся по адресам: Нахимовский проспект, д. 21; ул. Азовская, вл. 28; Севастопольский проспект, вл. 61, кор. 1,2; ул. Болотниковская, вл. 21. На данных участках построят жилье по программе реновации на более чем 130 тысяч "квадратов" с магазинами, парикмахерскими, кафе и другими объектами инфраструктры, пояснили в пресс-службе.Там напомнили, что в Москве по программе КРТ ведется создание многофункциональных городских кварталов. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье и дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в российской столице на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тысячи гектаров.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что на малоиспользуемых территориях в Нижегородском и Левобережном районах, а также в Ховрине и Зюзине возведут жилые кварталы, создав при этом более 1,8 тыс. новых рабочих мест.

https://realty.ria.ru/20240123/stone-1922945441.html

москва

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, максим гаман, сергей собянин