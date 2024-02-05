https://ria.ru/20240205/draka-1925496155.html

В Новосибирске мужчина подрался с подростками на катке

В Новосибирске мужчина подрался с подростками на катке - РИА Новости, 05.02.2024

В Новосибирске мужчина подрался с подростками на катке

Полиция в Новосибирске проводит проверку по факту конфликта на одном из катков, где произошла драка мужчины с подростками. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:03

2024-02-05T15:03

2024-02-05T15:03

происшествия

новосибирск

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 5 фев - РИА Новости. Полиция в Новосибирске проводит проверку по факту конфликта на одном из катков, где произошла драка мужчины с подростками. Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространился видеоролик, на котором запечатлён конфликт мужчины с подростками на коньках. "Третьего февраля в отдел полиции №7 "Ленинский" УМВД России по городу Новосибирску из медицинского учреждения поступили сообщения об обратившихся подростках с травмами. Сотрудниками полиции несовершеннолетние опрошены, от их законных представителей приняты заявления", - сообщили журналистам в понедельник в ГУМВД РФ по Новосибирской области. В полиции уточнили, что подросткам выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы. "Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и участники произошедшего", - добавили в главке.

https://ria.ru/20240129/draka-1924215055.html

https://ria.ru/20240106/draka-1919983146.html

новосибирск

новосибирская область

россия

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия