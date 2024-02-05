https://ria.ru/20240205/donbass-1925404472.html

В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов

В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов - РИА Новости, 05.02.2024

В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов

Схрон с иностранным вооружением, предназначенным для украинских диверсионных групп, обнаружили в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:34

2024-02-05T08:34

2024-02-05T08:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Схрон с иностранным вооружением, предназначенным для украинских диверсионных групп, обнаружили в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщили в УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии, в Артемовском районе обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный для использования украинскими диверсионными группами. В связи с наличием признаков минирования схрона, саперами Росгвардии принято решение об уничтожении вооружения и боеприпасов на месте с использованием накладного заряда", - говорится в пресс релизе ведомства. По его данным, в схроне находились ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, RPG-75M чешского производства, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним, четыре противопехотные мины МОН-50. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.

https://ria.ru/20231103/skhron-1907310564.html

https://ria.ru/20231113/diversanta-1909190457.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность