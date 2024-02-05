https://ria.ru/20240205/donbass-1925404472.html
В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов
В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов - РИА Новости, 05.02.2024
В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов
Схрон с иностранным вооружением, предназначенным для украинских диверсионных групп, обнаружили в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:34
2024-02-05T08:34
2024-02-05T08:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Схрон с иностранным вооружением, предназначенным для украинских диверсионных групп, обнаружили в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщили в УФСБ России по ДНР. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии, в Артемовском районе обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный для использования украинскими диверсионными группами. В связи с наличием признаков минирования схрона, саперами Росгвардии принято решение об уничтожении вооружения и боеприпасов на месте с использованием накладного заряда", - говорится в пресс релизе ведомства. По его данным, в схроне находились ручные противотанковые гранатометы RPG-76 польского производства, RPG-75M чешского производства, девять противотанковых мин ТМ и взрыватели к ним, четыре противопехотные мины МОН-50. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному хранению боеприпасов.
https://ria.ru/20231103/skhron-1907310564.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В ДНР нашли схрон с оружием для украинских диверсантов
В ДНР нашли схрон с иностранным оружием, предназначенным для диверсантов ВСУ