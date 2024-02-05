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В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 05.02.2024
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16:29 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/detsad-1925515848.html
В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции
В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 05.02.2024
В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции
Частный детсад в Новой Москве опечатали после группового случая кишечной инфекции среди воспитанников, сообщается на официальном портале Управления... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:29
2024-02-05T16:29
происшествия
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новая москва
новомосковский административный округ
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Частный детсад в Новой Москве опечатали после группового случая кишечной инфекции среди воспитанников, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Москве. "Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах в связи с регистрацией группового случая кишечной инфекции среди воспитанников негосударственного детского сада АНО ДО "Золотой петушок" по адресу: город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 19, незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе обследования детского учреждения выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий. "Так, на используемое для приготовления пищи продовольственное сырье отсутствуют товаро-сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность, не обеспечен отбор и хранение суточных проб... Также в детском саду не обеспечено хранение дезинфицирующего средства в недоступном месте для воспитанников, что подвергает риску здоровье детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в групповой ячейке отмечено наличие следов жизнедеятельности насекомых, что свидетельствует о некачественно проводимой уборке и дезинфекции. &quot;Установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей, сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО &quot;Золотой петушок&quot;, помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы&quot;, - дополняется в сообщении.
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происшествия, москва, новая москва, новомосковский административный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Новая Москва, Новомосковский административный округ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции

Работу частного детсада в Новой Москве приостановили из-за кишечной инфекции

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Развивающие игрушки в детском саду . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Частный детсад в Новой Москве опечатали после группового случая кишечной инфекции среди воспитанников, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Москве.
«
"Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах в связи с регистрацией группового случая кишечной инфекции среди воспитанников негосударственного детского сада АНО ДО "Золотой петушок" по адресу: город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 19, незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе обследования детского учреждения выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий.
«
"Так, на используемое для приготовления пищи продовольственное сырье отсутствуют товаро-сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность, не обеспечен отбор и хранение суточных проб... Также в детском саду не обеспечено хранение дезинфицирующего средства в недоступном месте для воспитанников, что подвергает риску здоровье детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в групповой ячейке отмечено наличие следов жизнедеятельности насекомых, что свидетельствует о некачественно проводимой уборке и дезинфекции.
«

"Установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей, сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО "Золотой петушок", помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы", - дополняется в сообщении.

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ПроисшествияМоскваНовая МоскваНовомосковский административный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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