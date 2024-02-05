https://ria.ru/20240205/detsad-1925515848.html

В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции

В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции - РИА Новости, 05.02.2024

В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции

Частный детсад в Новой Москве опечатали после группового случая кишечной инфекции среди воспитанников, сообщается на официальном портале Управления... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:29

2024-02-05T16:29

2024-02-05T16:29

происшествия

москва

новая москва

новомосковский административный округ

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Частный детсад в Новой Москве опечатали после группового случая кишечной инфекции среди воспитанников, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Москве. "Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах в связи с регистрацией группового случая кишечной инфекции среди воспитанников негосударственного детского сада АНО ДО "Золотой петушок" по адресу: город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 19, незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе обследования детского учреждения выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий. "Так, на используемое для приготовления пищи продовольственное сырье отсутствуют товаро-сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность, не обеспечен отбор и хранение суточных проб... Также в детском саду не обеспечено хранение дезинфицирующего средства в недоступном месте для воспитанников, что подвергает риску здоровье детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что в групповой ячейке отмечено наличие следов жизнедеятельности насекомых, что свидетельствует о некачественно проводимой уборке и дезинфекции. "Установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей, сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО "Золотой петушок", помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231226/detsad-1918216205.html

https://ria.ru/20231215/salmonellez-1916062023.html

москва

новая москва

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, новая москва, новомосковский административный округ, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)