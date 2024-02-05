В Новой Москве опечатали частный детсад из-за вспышки кишечной инфекции
Работу частного детсада в Новой Москве приостановили из-за кишечной инфекции
Развивающие игрушки в детском саду . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Частный детсад в Новой Москве опечатали после группового случая кишечной инфекции среди воспитанников, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Москве.
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"Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах в связи с регистрацией группового случая кишечной инфекции среди воспитанников негосударственного детского сада АНО ДО "Золотой петушок" по адресу: город Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 19, незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обследования детского учреждения выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий.
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"Так, на используемое для приготовления пищи продовольственное сырье отсутствуют товаро-сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность, не обеспечен отбор и хранение суточных проб... Также в детском саду не обеспечено хранение дезинфицирующего средства в недоступном месте для воспитанников, что подвергает риску здоровье детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в групповой ячейке отмечено наличие следов жизнедеятельности насекомых, что свидетельствует о некачественно проводимой уборке и дезинфекции.
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"Установленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью детей, сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО "Золотой петушок", помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы", - дополняется в сообщении.