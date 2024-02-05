https://ria.ru/20240205/demobilizatsiya-1925512547.html

СМИ: украинские военные не верят в возможность демобилизации

СМИ: украинские военные не верят в возможность демобилизации - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: украинские военные не верят в возможность демобилизации

Ряд украинских солдат не считают реалистичной демобилизацию, они опасаются, что, если отпустить опытных военных, воевать будет некому, передает агентство... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:07

2024-02-05T16:07

2024-02-05T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ряд украинских солдат не считают реалистичной демобилизацию, они опасаются, что, если отпустить опытных военных, воевать будет некому, передает агентство Рейтер. "Некоторые солдаты... говорят, что у них нет иного выбора, кроме как сражаться до конца войны", - говорится в сообщении агентства. По мнению военнослужащих дивизиона 92-й бригады ВСУ, который располагается вблизи Артемовска в ДНР, надежды на то, что их демобилизуют, нереалистичны. "Давайте не будем обманывать друг друга, это не произойдет. Если мы отпустим этих людей, опытных офицеров, сержантов, солдат... если мы их отпустим, воевать будет некому", - приводит агентство слова командира дивизиона беспилотников 92-й бригады ВСУ Юрия Федоренко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925507110.html

https://ria.ru/20240205/territorii-1925498554.html

украина

артемовск

донецкая народная республика

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в мире, украина, артемовск, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины