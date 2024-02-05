https://ria.ru/20240205/delo-1925515140.html
В Тольятти возбудили дело против женщины, выбросившей свою собаку из окна
В Тольятти возбудили дело против женщины, выбросившей свою собаку из окна - РИА Новости, 05.02.2024
В Тольятти возбудили дело против женщины, выбросившей свою собаку из окна
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Тольятти в Самарской области, которая выбросила свою собаку из окна квартиры, в результате животное скончалось, РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:25
2024-02-05T16:25
2024-02-05T16:25
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САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Тольятти в Самарской области, которая выбросила свою собаку из окна квартиры, в результате животное скончалось, сообщили журналистам в прокуратуре региона. Прокуратура Комсомольского района Тольятти во время мониторинга выявила публикацию в соцсети "ВКонтакте" от 1 февраля, в которой говорилось о жестоком обращении с животным. По версии дознания МВД, 31 января женщина выбросила с верхнего этажа многоквартирного дома свою собаку, которая погибла от полученных травм. "В результате... отделом полиции по Комсомольскому району УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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происшествия, тольятти, комсомольский район, россия
Происшествия, Тольятти, Комсомольский район, Россия
В Тольятти возбудили дело против женщины, выбросившей свою собаку из окна
Уголовное дело возбудили на жительницу Тольятти, выбросившую свою собаку из окна