https://ria.ru/20240205/britaniya-1925407656.html

"Говорим о войне": британский политик сделал неожиданное заявление о России

"Говорим о войне": британский политик сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.02.2024

"Говорим о войне": британский политик сделал неожиданное заявление о России

Великобритании следует прекратить разговоры о военном противостоянии с Россией, поскольку Москва не входит в число врагов Лондона, заявил британский политик и... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:12

2024-02-05T09:12

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Великобритании следует прекратить разговоры о военном противостоянии с Россией, поскольку Москва не входит в число врагов Лондона, заявил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News."Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", — отметил он.Куртен также подчеркнул, что украинский конфликт можно завершить путем мирных переговоров, и призвал Запад не обострять его."Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения", — резюмировал политик.В конце января глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240204/rossiya-1925318329.html

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