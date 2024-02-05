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"Говорим о войне": британский политик сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.02.2024
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09:12 05.02.2024 (обновлено: 09:22 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/britaniya-1925407656.html
"Говорим о войне": британский политик сделал неожиданное заявление о России
"Говорим о войне": британский политик сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.02.2024
"Говорим о войне": британский политик сделал неожиданное заявление о России
Великобритании следует прекратить разговоры о военном противостоянии с Россией, поскольку Москва не входит в число врагов Лондона, заявил британский политик и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:12
2024-02-05T09:22
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Великобритании следует прекратить разговоры о военном противостоянии с Россией, поскольку Москва не входит в число врагов Лондона, заявил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News."Россия не наш враг. &lt;…&gt; Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", — отметил он.Куртен также подчеркнул, что украинский конфликт можно завершить путем мирных переговоров, и призвал Запад не обострять его."Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения", — резюмировал политик.В конце января глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240204/rossiya-1925318329.html
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в мире, россия, великобритания, москва, нато
В мире, Россия, Великобритания, Москва, НАТО
"Говорим о войне": британский политик сделал неожиданное заявление о России

Британский политик Куртен: на Западе должны перестать говорить о войне с Россией

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев РИА Новости. Великобритании следует прекратить разговоры о военном противостоянии с Россией, поскольку Москва не входит в число врагов Лондона, заявил британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News.
"Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", — отметил он.
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Куртен также подчеркнул, что украинский конфликт можно завершить путем мирных переговоров, и призвал Запад не обострять его.
"Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения", — резюмировал политик.
В конце января глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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