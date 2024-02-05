https://ria.ru/20240205/blokposty-1925535852.html

СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки

СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки

Оболонский районный военкомат Киева заявил о поиске диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), СМИ сообщают, что параллельно жителям украинской столицы... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:04

2024-02-05T18:04

2024-02-05T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918024549_83:245:836:668_1920x0_80_0_0_a4f400098931a4eb83ace26655717a0b.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оболонский районный военкомат Киева заявил о поиске диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), СМИ сообщают, что параллельно жителям украинской столицы выписывают повестки на блок-постах. "В Оболонском районе... с участием представителей сектора обороны города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат – ред.), 129-го батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, главного управления национальной полиции в Киеве проводятся поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети. По данным украинского издания "Страна.ua", в районе в нескольких местах работают блокпосты, на которых что-то выписывают автомобилистам. На одном из фото мужчина демонстрирует повестку в военкомат. Какое отношение это имеет к "выявлению ДРГ", не поясняется. Издание "Страна.ua" 25 декабря писало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Комендант Киевской области Руслан Олейник 31 декабря сообщил, что на недавно установленных там блокпостах будут вручать повестки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь в армию больше женщин, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925231366.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924922797.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр