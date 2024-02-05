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СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:04 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/blokposty-1925535852.html
СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки
СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки
Оболонский районный военкомат Киева заявил о поиске диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), СМИ сообщают, что параллельно жителям украинской столицы... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:04
2024-02-05T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оболонский районный военкомат Киева заявил о поиске диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), СМИ сообщают, что параллельно жителям украинской столицы выписывают повестки на блок-постах. "В Оболонском районе... с участием представителей сектора обороны города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат – ред.), 129-го батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, главного управления национальной полиции в Киеве проводятся поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети. По данным украинского издания "Страна.ua", в районе в нескольких местах работают блокпосты, на которых что-то выписывают автомобилистам. На одном из фото мужчина демонстрирует повестку в военкомат. Какое отношение это имеет к "выявлению ДРГ", не поясняется. Издание "Страна.ua" 25 декабря писало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Комендант Киевской области Руслан Олейник 31 декабря сообщил, что на недавно установленных там блокпостах будут вручать повестки. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь в армию больше женщин, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925231366.html
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924922797.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки

"Страна": в Киеве на блокпостах одновременно ищут ДРГ и выписывают повестки

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оболонский районный военкомат Киева заявил о поиске диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), СМИ сообщают, что параллельно жителям украинской столицы выписывают повестки на блок-постах.
"В Оболонском районе... с участием представителей сектора обороны города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат – ред.), 129-го батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, главного управления национальной полиции в Киеве проводятся поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети.
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По данным украинского издания "Страна.ua", в районе в нескольких местах работают блокпосты, на которых что-то выписывают автомобилистам. На одном из фото мужчина демонстрирует повестку в военкомат. Какое отношение это имеет к "выявлению ДРГ", не поясняется.
Издание "Страна.ua" 25 декабря писало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Комендант Киевской области Руслан Олейник 31 декабря сообщил, что на недавно установленных там блокпостах будут вручать повестки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь в армию больше женщин, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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