СМИ: в Киеве одновременно ищут диверсантов и выписывают повестки
"Страна": в Киеве на блокпостах одновременно ищут ДРГ и выписывают повестки
© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оболонский районный военкомат Киева заявил о поиске диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), СМИ сообщают, что параллельно жителям украинской столицы выписывают повестки на блок-постах.
"В Оболонском районе... с участием представителей сектора обороны города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат – ред.), 129-го батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, главного управления национальной полиции в Киеве проводятся поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети.
По данным украинского издания "Страна.ua", в районе в нескольких местах работают блокпосты, на которых что-то выписывают автомобилистам. На одном из фото мужчина демонстрирует повестку в военкомат. Какое отношение это имеет к "выявлению ДРГ", не поясняется.
Издание "Страна.ua" 25 декабря писало, что в центральной части Киева появились новые блокпосты с военными для досмотра автомобилей. Комендант Киевской области Руслан Олейник 31 декабря сообщил, что на недавно установленных там блокпостах будут вручать повестки.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь в армию больше женщин, что говорит об огромных потерях в ВСУ.