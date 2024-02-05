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В Бишкеке установили, где находился очаг взрыва на ТЭЦ - РИА Новости, 05.02.2024
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09:38 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/bishkek-1925412464.html
В Бишкеке установили, где находился очаг взрыва на ТЭЦ
В Бишкеке установили, где находился очаг взрыва на ТЭЦ - РИА Новости, 05.02.2024
В Бишкеке установили, где находился очаг взрыва на ТЭЦ
Взрыв на ТЭЦ Бишкека произошел на измельчающей уголь мельнице, сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Киргизии Урмат Шамырканов. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:38
2024-02-05T09:38
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БИШКЕК, 5 фев - РИА Новости. Взрыв на ТЭЦ Бишкека произошел на измельчающей уголь мельнице, сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Киргизии Урмат Шамырканов. "Очаг взрыва пришелся на мельницу, которая расположена около четырнадцатого котла. Здесь измельчают уголь и засыпают в котел", - заявил замминистра в интервью местному "Биринчи радио" ("Первое радио"). По его словам, взрыв был очень сильным. Крышу площадью в 650-680 квадратных метров полностью разворотило, а осколки окон и части железной облицовки разлетелись на сотни метров. Ранее вице-премьер Бакыт Торобаев сообщил, что, вопреки первоначальной версии, взрыва котла не было. Все котлоагрегаты и турбогенераторы находятся в рабочем состоянии. Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. В одном из котельных цехов произошел взрыв, оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома порядка 10% горожан остались без отопления и горячей воды. В результате аварии пострадали пять человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии и были отправлены на лечение в спецклинику в Турции. Не затронутые взрывом мощности ТЭЦ продолжили работу, что позволило поддерживать электроснабжение столицы и температуру в батареях на таком уровне, чтобы трубы отопления не перемерзли, а в квартирах сохранялась приемлемая температура. В понедельник подача отопления в дома полностью возобновилась, также поэтапно восстанавливается подача горячей воды. В столице Киргизии держится минусовая температура. В настоящий момент в Бишкеке минус 3 градуса.
https://ria.ru/20240202/kirgiziya-1924954817.html
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бишкек, киргизия, турция, в мире
Бишкек, Киргизия, Турция, В мире
В Бишкеке установили, где находился очаг взрыва на ТЭЦ

Взрыв на ТЭЦ Бишкека произошел на измельчающей уголь мельнице

© Sputnik / Табылды КадырбековТЭЦ города Бишкек
ТЭЦ города Бишкек - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ТЭЦ города Бишкек. Архивное фото
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БИШКЕК, 5 фев - РИА Новости. Взрыв на ТЭЦ Бишкека произошел на измельчающей уголь мельнице, сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Киргизии Урмат Шамырканов.
"Очаг взрыва пришелся на мельницу, которая расположена около четырнадцатого котла. Здесь измельчают уголь и засыпают в котел", - заявил замминистра в интервью местному "Биринчи радио" ("Первое радио").
По его словам, взрыв был очень сильным. Крышу площадью в 650-680 квадратных метров полностью разворотило, а осколки окон и части железной облицовки разлетелись на сотни метров.
Ранее вице-премьер Бакыт Торобаев сообщил, что, вопреки первоначальной версии, взрыва котла не было. Все котлоагрегаты и турбогенераторы находятся в рабочем состоянии.
Место аварии на ТЭЦ в Бишкеке. 2 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. В одном из котельных цехов произошел взрыв, оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, дома порядка 10% горожан остались без отопления и горячей воды. В результате аварии пострадали пять человек. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии и были отправлены на лечение в спецклинику в Турции.
Не затронутые взрывом мощности ТЭЦ продолжили работу, что позволило поддерживать электроснабжение столицы и температуру в батареях на таком уровне, чтобы трубы отопления не перемерзли, а в квартирах сохранялась приемлемая температура. В понедельник подача отопления в дома полностью возобновилась, также поэтапно восстанавливается подача горячей воды.
В столице Киргизии держится минусовая температура. В настоящий момент в Бишкеке минус 3 градуса.
Восстановительные работы после аварии на ТЭЦ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Все дома, затронутые аварией на ТЭЦ в Бишкеке, подключили к отоплению
Вчера, 08:44
 
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