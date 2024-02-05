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Трех бежавших от мобилизации в ВСУ задержали в нескольких метрах от границы
Трех бежавших от мобилизации в ВСУ задержали в нескольких метрах от границы - РИА Новости, 05.02.2024
Трех бежавших от мобилизации в ВСУ задержали в нескольких метрах от границы
Уходившим от мобилизации трем гражданам Украины не хватило несколько метров до румынской границы, на горных тропах в Карпатах пограничникам пришлось стрелять в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:38
2024-02-05T17:38
2024-02-05T17:47
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уходившим от мобилизации трем гражданам Украины не хватило несколько метров до румынской границы, на горных тропах в Карпатах пограничникам пришлось стрелять в воздух и спускать с поводка служебную собаку. Как сообщает госпогранслужба Украины, инцидент произошел в Вижницком районе Черновицкой области на западе страны. "Сотрудники отдела погранслужбы "Селятин" задержали троих правонарушителей, направлявшихся к границе по горным тропам в пределах приграничной полосы в Вижницком районе... Группу удалось выявить и задержать с помощью служебной собаки, пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов. Жителей Ивано-Франковской и Черновицкой областей задержали за несколько метров до линии государственной границы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской погранслужбы. Отмечается, что нарушителей ждет административное наказание, а одного из них - и уголовная статья за сопротивление военнослужащим. Поиски проводника, который переправлял уклонистов на румынскую сторону, успеха не имели. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
https://ria.ru/20240205/demobilizatsiya-1925512547.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черновицкая область, Карпаты, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Трех бежавших от мобилизации в ВСУ задержали в нескольких метрах от границы
Трое бежавших от мобилизации не дошли несколько метров до румынской границы