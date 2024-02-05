https://ria.ru/20240205/bayden-1925414538.html
СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху
СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху
Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, однако в Белом доме это отрицают. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:48
2024-02-05T09:48
2024-02-05T12:08
в мире
сша
биньямин нетаньяху
politico
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, однако в Белом доме это отрицают. По данным издания, Байден, "как и все в администрации и как любой демократ, у которого есть пульс", с подозрением относится к Нетаньяху. "Он (Байден. — Прим. ред.) <...> в частном порядке называл израильского премьер-министра "чертовым плохим парнем", — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на источники, общавшиеся с Байденом.Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного. Он добавил, что между лидерами сложились уважительные отношения. Ранее газета Politico со ссылкой на источники, лично знакомые с высказываниями Байдена, сообщила, что за закрытыми дверьми президент активно пользуется нецензурной бранью. В частности, Байден описал Трампа своим друзьям и близким помощникам как "больного придурка". По словам одного из собеседников президента, Байден также недавно назвал Трампа "чертовым засранцем".
https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html
https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, биньямин нетаньяху, politico, джо байден
В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Politico, Джо Байден
СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху
Politico: президент США нецензурно высказался об израильском премьере
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Газета Politico
утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, однако в Белом доме это отрицают.
По данным издания, Байден, "как и все в администрации и как любой демократ, у которого есть пульс", с подозрением относится к Нетаньяху.
Байден споткнулся и упал при отлете из Варшавы
«
"Он (Байден. — Прим. ред.) <...> в частном порядке называл израильского премьер-министра "чертовым плохим парнем", — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на источники, общавшиеся с Байденом.
Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного. Он добавил, что между лидерами сложились уважительные отношения.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники, лично знакомые с высказываниями Байдена, сообщила, что за закрытыми дверьми президент активно пользуется нецензурной бранью. В частности, Байден описал Трампа своим друзьям и близким помощникам как "больного придурка". По словам одного из собеседников президента, Байден также недавно назвал Трампа "чертовым засранцем".
Шантаж Зеленского и Нетаньяху больше не работает