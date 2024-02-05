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СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху - РИА Новости, 05.02.2024
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09:48 05.02.2024 (обновлено: 12:08 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/bayden-1925414538.html
СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху
СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху
Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, однако в Белом доме это отрицают. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:48
2024-02-05T12:08
в мире
сша
биньямин нетаньяху
politico
джо байден
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, однако в Белом доме это отрицают. По данным издания, Байден, "как и все в администрации и как любой демократ, у которого есть пульс", с подозрением относится к Нетаньяху. &quot;Он (Байден. — Прим. ред.) &lt;...&gt; в частном порядке называл израильского премьер-министра &quot;чертовым плохим парнем&quot;, — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на источники, общавшиеся с Байденом.Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного. Он добавил, что между лидерами сложились уважительные отношения. Ранее газета Politico со ссылкой на источники, лично знакомые с высказываниями Байдена, сообщила, что за закрытыми дверьми президент активно пользуется нецензурной бранью. В частности, Байден описал Трампа своим друзьям и близким помощникам как "больного придурка". По словам одного из собеседников президента, Байден также недавно назвал Трампа "чертовым засранцем".
https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html
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в мире, сша, биньямин нетаньяху, politico, джо байден
В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Politico, Джо Байден
СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху

Politico: президент США нецензурно высказался об израильском премьере

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, однако в Белом доме это отрицают.
По данным издания, Байден, "как и все в администрации и как любой демократ, у которого есть пульс", с подозрением относится к Нетаньяху.
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«

"Он (Байден. — Прим. ред.) <...> в частном порядке называл израильского премьер-министра "чертовым плохим парнем", — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на источники, общавшиеся с Байденом.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного. Он добавил, что между лидерами сложились уважительные отношения.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники, лично знакомые с высказываниями Байдена, сообщила, что за закрытыми дверьми президент активно пользуется нецензурной бранью. В частности, Байден описал Трампа своим друзьям и близким помощникам как "больного придурка". По словам одного из собеседников президента, Байден также недавно назвал Трампа "чертовым засранцем".
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