https://ria.ru/20240205/bayden-1925414538.html

СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху

СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ утверждают, что Байден нецензурно высказался о Нетаньяху

Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, однако в Белом доме это отрицают. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:48

2024-02-05T09:48

2024-02-05T12:08

в мире

сша

биньямин нетаньяху

politico

джо байден

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался об израильском премьере Биньямине Нетаньяху, однако в Белом доме это отрицают. По данным издания, Байден, "как и все в администрации и как любой демократ, у которого есть пульс", с подозрением относится к Нетаньяху. "Он (Байден. — Прим. ред.) <...> в частном порядке называл израильского премьер-министра "чертовым плохим парнем", — говорится в сообщении газеты, которая ссылается на источники, общавшиеся с Байденом.Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, заявил изданию, что президент США такого не говорил и не сказал бы подобного. Он добавил, что между лидерами сложились уважительные отношения. Ранее газета Politico со ссылкой на источники, лично знакомые с высказываниями Байдена, сообщила, что за закрытыми дверьми президент активно пользуется нецензурной бранью. В частности, Байден описал Трампа своим друзьям и близким помощникам как "больного придурка". По словам одного из собеседников президента, Байден также недавно назвал Трампа "чертовым засранцем".

https://ria.ru/20230222/bayden-1853874544.html

https://ria.ru/20231116/zelenskiy_netanyakhu-1909690739.html

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в мире, сша, биньямин нетаньяху, politico, джо байден