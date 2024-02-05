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На Сахалине завели дело на водителя, высадившего ребенка из автобуса

На Сахалине завели дело на водителя, высадившего ребенка из автобуса - РИА Новости, 05.02.2024

На Сахалине завели дело на водителя, высадившего ребенка из автобуса

Уголовное дело возбуждено после того, как водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске высадил 9-летнюю девочку посреди дороги, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:21

2024-02-05T11:21

2024-02-05T11:21

происшествия

южно-сахалинск

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске высадил 9-летнюю девочку посреди дороги, сообщило СУСК РФ по региону. По данным местных СМИ, девочка ехала домой в пригороде Южно-Сахалинска и не заметила, что водитель изменил маршрут. Мужчина оставил маленькую пассажирку на заснеженной дороге, откуда позже ее забрала бабушка. "Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению в СМИ о том, что водитель рейсового автобуса высадил 9-летнюю девочку посредине оживленной дороги вне автобусной остановки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства. По информации СУСК, водитель доставлен в городской следственный отдел для допроса и проведения следственных действий с его участием.

https://ria.ru/20240115/krasnoyarsk-1921372734.html

южно-сахалинск

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происшествия, южно-сахалинск, россия, сахалин