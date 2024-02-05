https://ria.ru/20240205/albom-1925400412.html
На "Грэмми" выбрали лучший альбом 2023 года
На "Грэмми" выбрали лучший альбом 2023 года - РИА Новости, 05.02.2024
На "Грэмми" выбрали лучший альбом 2023 года
Тейлор Свифт завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за музыкальный альбом Midnights, 66-я трансляция вручения наград академии звукозаписи США... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:54
2024-02-05T07:54
2024-02-05T10:09
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Тейлор Свифт завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за музыкальный альбом Midnights, 66-я трансляция вручения наград академии звукозаписи США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале CBS. За "Грэмми" в этой категории также боролись The Record от Boygenius, The Age of Pleasure Джанелль Монэ, World Music Radio Джона Батисты, Did You Know That There"s a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дэль Рэй, Endless Summer Vacation Майли Сайрус, Guts Оливии Родриго и SOS от SZA. Награду Свифт вручила певица Селин Дион, удостоенная "Грэмми" в этой категории 27 лет назад. Ранее в рамках мероприятия последний альбом Свифт также получил "Грэмми" в категории лучший альбом в стиле поп-музыки. Принимая награду, певица анонсировала выход нового альбома в апреле текущего года. Победу в категории "Лучшая запись года" одержала композиция FLowers певицы Майли Сайрус. Она также была удостоена награды за лучшее соло исполнение в стиле поп-музыки. "Лучшим новым исполнителем" по версии "Грэмми" стала Виктория Монэ. Получая награду, растроганная исполнительница, сравнила себя с растением, "которое долгое время пускало корни, которых никто не видел, но наконец его ростки стали очевидны". Премия "Грэмми", учрежденная академией звукозаписи США, вручается ежегодно за достижения в различных музыкальных жанрах и направлениях.
https://ria.ru/20240205/gremmi-1925396296.html
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в мире, сша, лос-анджелес, тейлор свифт (певица), майли сайрус, селин дион, грэмми
Культура, В мире, США, Лос-Анджелес, Тейлор Свифт (певица), Майли Сайрус, Селин Дион, Грэмми
На "Грэмми" выбрали лучший альбом 2023 года
Пластинка Тейлор Свифт Midnights стала альбомом года по версии "Грэмми"
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Тейлор Свифт завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за музыкальный альбом Midnights, 66-я трансляция вручения наград академии звукозаписи США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале CBS.
За "Грэмми" в этой категории также боролись The Record от Boygenius, The Age of Pleasure Джанелль Монэ, World Music Radio Джона Батисты, Did You Know That There"s a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дэль Рэй, Endless Summer Vacation Майли Сайрус
, Guts Оливии Родриго и SOS от SZA.
На "Грэмми" выбрали лучшую песню 2023 года
Награду Свифт вручила певица Селин Дион
, удостоенная "Грэмми" в этой категории 27 лет назад. Ранее в рамках мероприятия последний альбом Свифт также получил "Грэмми" в категории лучший альбом в стиле поп-музыки. Принимая награду, певица анонсировала выход нового альбома в апреле текущего года.
Победу в категории "Лучшая запись года" одержала композиция FLowers певицы Майли Сайрус. Она также была удостоена награды за лучшее соло исполнение в стиле поп-музыки.
"Лучшим новым исполнителем" по версии "Грэмми" стала Виктория Монэ. Получая награду, растроганная исполнительница, сравнила себя с растением, "которое долгое время пускало корни, которых никто не видел, но наконец его ростки стали очевидны".
Премия "Грэмми", учрежденная академией звукозаписи США, вручается ежегодно за достижения в различных музыкальных жанрах и направлениях.
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