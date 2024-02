https://ria.ru/20240205/albom-1925400412.html

На "Грэмми" выбрали лучший альбом 2023 года

На "Грэмми" выбрали лучший альбом 2023 года - РИА Новости, 05.02.2024

На "Грэмми" выбрали лучший альбом 2023 года

Тейлор Свифт завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за музыкальный альбом Midnights, 66-я трансляция вручения наград академии звукозаписи США... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:54

2024-02-05T07:54

2024-02-05T10:09

культура

в мире

сша

лос-анджелес

тейлор свифт (певица)

майли сайрус

селин дион

грэмми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925417357_0:0:2413:1357_1920x0_80_0_0_2715f6335374f54d4bc0c6788ddf0815.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Тейлор Свифт завоевала "Грэмми" в категории "Лучший альбом года" за музыкальный альбом Midnights, 66-я трансляция вручения наград академии звукозаписи США проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале CBS. За "Грэмми" в этой категории также боролись The Record от Boygenius, The Age of Pleasure Джанелль Монэ, World Music Radio Джона Батисты, Did You Know That There"s a Tunnel Under Ocean Blvd Ланы Дэль Рэй, Endless Summer Vacation Майли Сайрус, Guts Оливии Родриго и SOS от SZA. Награду Свифт вручила певица Селин Дион, удостоенная "Грэмми" в этой категории 27 лет назад. Ранее в рамках мероприятия последний альбом Свифт также получил "Грэмми" в категории лучший альбом в стиле поп-музыки. Принимая награду, певица анонсировала выход нового альбома в апреле текущего года. Победу в категории "Лучшая запись года" одержала композиция FLowers певицы Майли Сайрус. Она также была удостоена награды за лучшее соло исполнение в стиле поп-музыки. "Лучшим новым исполнителем" по версии "Грэмми" стала Виктория Монэ. Получая награду, растроганная исполнительница, сравнила себя с растением, "которое долгое время пускало корни, которых никто не видел, но наконец его ростки стали очевидны". Премия "Грэмми", учрежденная академией звукозаписи США, вручается ежегодно за достижения в различных музыкальных жанрах и направлениях.

https://ria.ru/20240205/gremmi-1925396296.html

https://ria.ru/20231206/time-1914143129.html

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лос-анджелес, тейлор свифт (певица), майли сайрус, селин дион, грэмми