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МКАО "Яндекс" планирует вывести акции на Мосбиржу - РИА Новости, 05.02.2024
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10:03 05.02.2024 (обновлено: 10:04 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/aktsii-1925416478.html
МКАО "Яндекс" планирует вывести акции на Мосбиржу
МКАО "Яндекс" планирует вывести акции на Мосбиржу - РИА Новости, 05.02.2024
МКАО "Яндекс" планирует вывести акции на Мосбиржу
Акции МКАО "Яндекс", новой головной компании "Яндекса", будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:03
2024-02-05T10:04
экономика
технологии
московская биржа
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Акции МКАО "Яндекс", новой головной компании "Яндекса", будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении компании. "Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс" - частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже", - говорится в сообщении. После выхода компании на Мосбиржу розничные инвесторы могут стать акционерами МКАО "Яндекс". "После одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса "А" различные опции по их позициям в ценных бумагах", - сказали в компании.
https://ria.ru/20240205/yandex-1925414913.html
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экономика, технологии, московская биржа, яндекс
Экономика, Технологии, Московская биржа, Яндекс
МКАО "Яндекс" планирует вывести акции на Мосбиржу

Акции новой головной компании "Яндекса" будут торговаться на Московской бирже

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Акции МКАО "Яндекс", новой головной компании "Яндекса", будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
"Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс" - частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже", - говорится в сообщении.
После выхода компании на Мосбиржу розничные инвесторы могут стать акционерами МКАО "Яндекс". "После одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса "А" различные опции по их позициям в ценных бумагах", - сказали в компании.
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