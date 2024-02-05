https://ria.ru/20240205/aktsii-1925416478.html

МКАО "Яндекс" планирует вывести акции на Мосбиржу

МКАО "Яндекс" планирует вывести акции на Мосбиржу - РИА Новости, 05.02.2024

МКАО "Яндекс" планирует вывести акции на Мосбиржу

Акции МКАО "Яндекс", новой головной компании "Яндекса", будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:03

2024-02-05T10:03

2024-02-05T10:04

экономика

технологии

московская биржа

яндекс

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Акции МКАО "Яндекс", новой головной компании "Яндекса", будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении компании. "Новой головной компанией "Яндекса" станет Международная компания акционерное общество (МКАО) "Яндекс" - частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже", - говорится в сообщении. После выхода компании на Мосбиржу розничные инвесторы могут стать акционерами МКАО "Яндекс". "После одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса "А" различные опции по их позициям в ценных бумагах", - сказали в компании.

https://ria.ru/20240205/yandex-1925414913.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, московская биржа, яндекс