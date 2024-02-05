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Актера из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в России за госизмену - РИА Новости, 05.02.2024
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17:58 05.02.2024 (обновлено: 19:14 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/akter-1925533281.html
Актера из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в России за госизмену
Актера из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в России за госизмену - РИА Новости, 05.02.2024
Актера из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в России за госизмену
Актера Кирилла Канахина будут заочно судить в России за государственную измену, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:58
2024-02-05T19:14
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актера Кирилла Канахина будут заочно судить в России за государственную измену, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.&quot;Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего Кирилла Канахина, обвиняемого по статье 275 УК России (&quot;Государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации&quot;). В отношении Канахина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу&quot;, — говорится в публикации.По данным ведомства, Канахин покинул Россию, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма. В августе 2022 года Канахин вступил в "Русский добровольческий корпус"*, в составе которого с января по март 2023-го участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России в Херсонской области.В прокуратуре уточнили, что 2 марта прошлого года Канахин в составе РДК* незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области, где вступил в бой с российскими военными, а также совершил террористический акт в отношении мирных жителей с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.Аналогичный эпизод произошел 22 мая 2023-го, когда Канахин вновь незаконно пересек границу в районе пункта пропуска "Грайворон" в Белгородской области.В ноябре прошлого года сообщалось, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал актера по статье об обучении в целях осуществления террористической деятельности.Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", кроме того, играл в Театре Луны.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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россия, москва, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Херсонская область
Актера из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в России за госизмену

Актера из сериала "Глухарь" Канахина будут заочно судить в России за госизмену

© Телекомпания "Дикси-ТВ" (2010)Кирилл Канахин
Кирилл Канахин
© Телекомпания "Дикси-ТВ" (2010)
Кирилл Канахин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актера Кирилла Канахина будут заочно судить в России за государственную измену, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
«

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего Кирилла Канахина, обвиняемого по статье 275 УК России ("Государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации"). В отношении Канахина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — говорится в публикации.

По данным ведомства, Канахин покинул Россию, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма.
В августе 2022 года Канахин вступил в "Русский добровольческий корпус"*, в составе которого с января по март 2023-го участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России в Херсонской области.
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В прокуратуре уточнили, что 2 марта прошлого года Канахин в составе РДК* незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области, где вступил в бой с российскими военными, а также совершил террористический акт в отношении мирных жителей с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Аналогичный эпизод произошел 22 мая 2023-го, когда Канахин вновь незаконно пересек границу в районе пункта пропуска "Грайворон" в Белгородской области.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал актера по статье об обучении в целях осуществления террористической деятельности.
Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", кроме того, играл в Театре Луны.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене
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