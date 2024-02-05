Актера из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в России за госизмену
Актера из сериала "Глухарь" Канахина будут заочно судить в России за госизмену
© Телекомпания "Дикси-ТВ" (2010)Кирилл Канахин
© Телекомпания "Дикси-ТВ" (2010)
Кирилл Канахин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Актера Кирилла Канахина будут заочно судить в России за государственную измену, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
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"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего Кирилла Канахина, обвиняемого по статье 275 УК России ("Государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации"). В отношении Канахина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск. Уголовное дело направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — говорится в публикации.
По данным ведомства, Канахин покинул Россию, будучи сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма.
В августе 2022 года Канахин вступил в "Русский добровольческий корпус"*, в составе которого с января по март 2023-го участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России в Херсонской области.
В прокуратуре уточнили, что 2 марта прошлого года Канахин в составе РДК* незаконно пересек государственную границу в Климовском районе Брянской области, где вступил в бой с российскими военными, а также совершил террористический акт в отношении мирных жителей с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Аналогичный эпизод произошел 22 мая 2023-го, когда Канахин вновь незаконно пересек границу в районе пункта пропуска "Грайворон" в Белгородской области.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал актера по статье об обучении в целях осуществления террористической деятельности.
Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", кроме того, играл в Театре Луны.
* Запрещенная в России террористическая организация.