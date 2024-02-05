https://ria.ru/20240205/aeroport-1925447168.html

Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ветра

Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ветра - РИА Новости, 05.02.2024

Летевшие в Сочи самолеты ушли на запасные аэродромы из-за ветра

Экипажи 14 самолётов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта в понедельник. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:51

2024-02-05T11:51

2024-02-05T12:15

сочи

происшествия

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СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Экипажи 14 самолётов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта в понедельник.Ранее РИА Новости в пресс-службе аэропорта рассказывали, что авиагавань на фоне непогоды работает штатно."В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полётов, по состоянию на 11.45, экипажами 14 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы. Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании", - говорится в Telegram-канале сочинского аэропорта.В аэропорту также усилили службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. "Увеличено количество операторов колл-центра, выставлены дополнительные кулеры, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", - отметили в компании.Пассажирам, опаздывающие из-за сошедшего на железнодорожные пути оползня в Лазаревском районе, советуют обращаться к авиаперевозчикам, чтобы переоформить билеты.Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды до 6 февраля. В этот период синоптики прогнозируют ливни, град, шторм, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над акваторией Сочи. Городские службы работают в усиленном режиме. Пока осадки прекратились, в городе начали ликвидировать последствия непогоды.

https://ria.ru/20240205/poezd-1925441588.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, происшествия