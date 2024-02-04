https://ria.ru/20240204/zaluzhnyy-1925378175.html

Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного

Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного - РИА Новости, 05.02.2024

Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного

Владимир Зеленский размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, об этом он заявил в эфире канала Rai1. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-04T23:57

2024-02-04T23:57

2024-02-05T00:44

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, об этом он заявил в эфире канала Rai1."Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Прим. ред.), это правда", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.По словам президента Украины, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь". Размышляя об изменениях в высших кругах украинских властей, Зеленский предположил, что Киеву необходимо "двигаться в едином направлении" и "иметь позитивную энергию, оставив негативную дома"."Когда я говорю о перезагрузке и смене кадров, я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", — добавил он.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.Как утверждали Economist и Financial Times, среди претендентов на место главкома ВСУ и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.В свою очередь, в СВР сообщали, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение.По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации, считают в СВР.

https://ria.ru/20240203/kazn-1925152568.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html

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вооруженные силы украины, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, украина