Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного
Зеленский размышляет над увольнением Залужного и других руководящих лиц
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeЗалужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, об этом он заявил в эфире канала Rai1.
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"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Прим. ред.), это правда", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.
По словам президента Украины, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь". Размышляя об изменениях в высших кругах украинских властей, Зеленский предположил, что Киеву необходимо "двигаться в едином направлении" и "иметь позитивную энергию, оставив негативную дома".
"Когда я говорю о перезагрузке и смене кадров, я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", — добавил он.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
Как утверждали Economist и Financial Times, среди претендентов на место главкома ВСУ и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации, считают в СВР.