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Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:57 04.02.2024 (обновлено: 00:44 05.02.2024)
https://ria.ru/20240204/zaluzhnyy-1925378175.html
Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного
Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного
Владимир Зеленский размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, об этом он заявил в эфире канала Rai1. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-04T23:57
2024-02-05T00:44
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, об этом он заявил в эфире канала Rai1.&quot;Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Прим. ред.), это правда&quot;, — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.По словам президента Украины, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь". Размышляя об изменениях в высших кругах украинских властей, Зеленский предположил, что Киеву необходимо "двигаться в едином направлении" и "иметь позитивную энергию, оставив негативную дома"."Когда я говорю о перезагрузке и смене кадров, я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", — добавил он.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.Как утверждали Economist и Financial Times, среди претендентов на место главкома ВСУ и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.В свою очередь, в СВР сообщали, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение.По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации, считают в СВР.
https://ria.ru/20240203/kazn-1925152568.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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вооруженные силы украины, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, украина
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский заявил, что размышляет о замене Залужного

Зеленский размышляет над увольнением Залужного и других руководящих лиц

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного, об этом он заявил в эфире канала Rai1.
«

"Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой (Залужного. — Прим. ред.), это правда", — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным.

По словам президента Украины, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь". Размышляя об изменениях в высших кругах украинских властей, Зеленский предположил, что Киеву необходимо "двигаться в едином направлении" и "иметь позитивную энергию, оставив негативную дома".
"Когда я говорю о перезагрузке и смене кадров, я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", — добавил он.
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По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
Как утверждали Economist и Financial Times, среди претендентов на место главкома ВСУ и командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
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В свою очередь, в СВР сообщали, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение.
По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Штаты перешли к формированию на Украине колониальной администрации, считают в СВР.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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