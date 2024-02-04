Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 04.02.2024 (обновлено: 20:31 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/zaluzhnyy-1925361395.html
США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного
США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного - РИА Новости, 04.02.2024
США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне сообщений в СМИ о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T20:09
2024-02-04T20:31
в мире
украина
киев
валерий залужный
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне сообщений в СМИ о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заявил, что США не вмешиваются в ситуацию: принимать такие кадровые решение - суверенное право Владимира Зеленского. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его. В интервью CBS Салливана спросили, действительно ли Киев информировал Белый дом о грядущей отставке Залужного. В ответ на этот вопрос советник американского лидера заверил, что такие кадровые решения - дело украинских властей. "Это суверенное право Украины и право президента Украины принимать кадровые решения" - отметил он. "Мы не собираемся вмешиваться в это конкретное решение", - сказал Салливан. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_222:0:2890:2001_1920x0_80_0_0_ee0a9f2e40df6852043349ac8f6153b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, валерий залужный, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, джейк салливан, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Джейк Салливан, Совет национальной безопасности и обороны Украины
США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного

США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне сообщений в СМИ о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заявил, что США не вмешиваются в ситуацию: принимать такие кадровые решение - суверенное право Владимира Зеленского.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
В интервью CBS Салливана спросили, действительно ли Киев информировал Белый дом о грядущей отставке Залужного. В ответ на этот вопрос советник американского лидера заверил, что такие кадровые решения - дело украинских властей.
"Это суверенное право Украины и право президента Украины принимать кадровые решения" - отметил он.
"Мы не собираемся вмешиваться в это конкретное решение", - сказал Салливан.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Из-за страха перед Китаем США не могут бросить Украину
1 февраля, 08:00
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
26 января, 08:00
 
В миреУкраинаКиевВалерий ЗалужныйСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДжейк СалливанСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала