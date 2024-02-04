https://ria.ru/20240204/zaluzhnyy-1925361395.html

США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного

США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного - РИА Новости, 04.02.2024

США заявили, что не вмешиваются в ситуацию с возможной отставкой Залужного

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне сообщений в СМИ о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T20:09

2024-02-04T20:09

2024-02-04T20:31

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на фоне сообщений в СМИ о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заявил, что США не вмешиваются в ситуацию: принимать такие кадровые решение - суверенное право Владимира Зеленского. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его. В интервью CBS Салливана спросили, действительно ли Киев информировал Белый дом о грядущей отставке Залужного. В ответ на этот вопрос советник американского лидера заверил, что такие кадровые решения - дело украинских властей. "Это суверенное право Украины и право президента Украины принимать кадровые решения" - отметил он. "Мы не собираемся вмешиваться в это конкретное решение", - сказал Салливан. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

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в мире, украина, киев, валерий залужный, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, джейк салливан, совет национальной безопасности и обороны украины