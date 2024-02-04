https://ria.ru/20240204/yemen-1925285449.html

США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов в Йемене

США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов в Йемене - РИА Новости, 04.02.2024

США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов в Йемене

США нанесли очередной удар по противокорабельной ракете в Йемене, которая была подготовлена к запуску правящим на севере страны движением "Ансар Алла"... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T06:30

2024-02-04T06:30

2024-02-04T06:44

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ансар алла

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. США нанесли очередной удар по противокорабельной ракете в Йемене, которая была подготовлена к запуску правящим на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситами), заявили в американском центральном командовании в соцсети Х."Четвертого февраля примерно в 04.00 по времени Саны (совпадает с мск - ред.) Центральное командование США в целях самообороны нанесло удар по противокорабельной крылатой ракете хуситов, готовой к пуску по судам в Красном море. Силы США обнаружили крылатую ракету на подконтрольной хуситам территории Йемена и установили, что она представляла непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе", - говорится в заявлении центрального командования.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240204/yemen-1925279226.html

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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, красное море