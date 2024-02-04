https://ria.ru/20240204/yemen-1925279226.html

Минобороны Британии рассказало, как спланировало удары по Йемену

Минобороны Британии рассказало, как спланировало удары по Йемену - РИА Новости, 04.02.2024

Минобороны Британии рассказало, как спланировало удары по Йемену

Удары британских ВВС по Йемену были тщательно спланированы, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, следует из заявления министерства... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T02:21

2024-02-04T02:21

2024-02-04T03:26

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Удары британских ВВС по Йемену были тщательно спланированы, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, следует из заявления министерства обороны страны. Согласно опубликованному британским минобороны совместному заявлению, Великобритания, США и их союзники за субботу нанесли удары по 36 целям в 13 локациях в Йемене. Утверждается, что эти действия направлены на деэскалацию в регионе. "В соответствии со стандартной практикой проведения подобных операций Королевскими ВВС, удары были очень тщательно спланированы, чтобы обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения, а бомбардировки в ночное время еще больше снижали любые подобные риски", - говорится в опубликованном министерством обороны страны заявлении. Отмечается, что авиация Королевских ВВС нанесла удар по двум наземным станциям управления БПЛА на побережье Красного моря. "Истребители Typhoon также атаковали значительное количество целей в Бани. Первая группа объектов была успешно поражена Королевскими ВВС в ночь на 11 января, после чего было подтверждено, что еще несколько зданий в этом районе задействованы в операциях хуситов с применением БПЛА и ракет, и они были в должном порядке поражены в этот раз", - добавили в минобороны страны. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, чьи слова приводит газета Guardian, подтвердил, что Королевские ВВС приняли участие в третьей серии "пропорциональных и прицельных ударов" по военным объектам движения хуситов в Йемене."Мы действовали вместе с нашими американскими союзниками при поддержке многих международных партнеров в целях самообороны и в соответствии с международным правом. Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по пусковым установкам и складам, которые хуситы использовали для нападений, и я уверен, что наши последние удары еще больше ослабили возможности хуситов", - отметил Шаппс.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240202/khusity-1925140723.html

https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html

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в мире, красное море, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, великобритания