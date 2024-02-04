https://ria.ru/20240204/yemen-1925279226.html
Минобороны Британии рассказало, как спланировало удары по Йемену
Минобороны Британии рассказало, как спланировало удары по Йемену - РИА Новости, 04.02.2024
Минобороны Британии рассказало, как спланировало удары по Йемену
Удары британских ВВС по Йемену были тщательно спланированы, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, следует из заявления министерства... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T02:21
2024-02-04T02:21
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Удары британских ВВС по Йемену были тщательно спланированы, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, следует из заявления министерства обороны страны. Согласно опубликованному британским минобороны совместному заявлению, Великобритания, США и их союзники за субботу нанесли удары по 36 целям в 13 локациях в Йемене. Утверждается, что эти действия направлены на деэскалацию в регионе. "В соответствии со стандартной практикой проведения подобных операций Королевскими ВВС, удары были очень тщательно спланированы, чтобы обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения, а бомбардировки в ночное время еще больше снижали любые подобные риски", - говорится в опубликованном министерством обороны страны заявлении. Отмечается, что авиация Королевских ВВС нанесла удар по двум наземным станциям управления БПЛА на побережье Красного моря. "Истребители Typhoon также атаковали значительное количество целей в Бани. Первая группа объектов была успешно поражена Королевскими ВВС в ночь на 11 января, после чего было подтверждено, что еще несколько зданий в этом районе задействованы в операциях хуситов с применением БПЛА и ракет, и они были в должном порядке поражены в этот раз", - добавили в минобороны страны. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, чьи слова приводит газета Guardian, подтвердил, что Королевские ВВС приняли участие в третьей серии "пропорциональных и прицельных ударов" по военным объектам движения хуситов в Йемене."Мы действовали вместе с нашими американскими союзниками при поддержке многих международных партнеров в целях самообороны и в соответствии с международным правом. Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по пусковым установкам и складам, которые хуситы использовали для нападений, и я уверен, что наши последние удары еще больше ослабили возможности хуситов", - отметил Шаппс.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240202/khusity-1925140723.html
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в мире, красное море, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, великобритания
В мире, Красное море, Йемен, США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания
Минобороны Британии рассказало, как спланировало удары по Йемену
МО: Британия стремилась минимизировать число гражданских жертв в Йемене
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Удары британских ВВС по Йемену были тщательно спланированы, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения, следует из заявления министерства обороны страны.
Согласно опубликованному британским минобороны совместному заявлению, Великобритания
, США
и их союзники за субботу нанесли удары по 36 целям в 13 локациях в Йемене. Утверждается, что эти действия направлены на деэскалацию в регионе.
Хуситы заявили, что выпустили из Йемена ракеты по Эйлату на юге Израиля
"В соответствии со стандартной практикой проведения подобных операций Королевскими ВВС, удары были очень тщательно спланированы, чтобы обеспечить минимальный риск жертв среди гражданского населения, а бомбардировки в ночное время еще больше снижали любые подобные риски", - говорится в опубликованном министерством обороны страны заявлении.
Отмечается, что авиация Королевских ВВС нанесла удар по двум наземным станциям управления БПЛА на побережье Красного моря
.
«
"Истребители Typhoon также атаковали значительное количество целей в Бани. Первая группа объектов была успешно поражена Королевскими ВВС в ночь на 11 января, после чего было подтверждено, что еще несколько зданий в этом районе задействованы в операциях хуситов с применением БПЛА и ракет, и они были в должном порядке поражены в этот раз", - добавили в минобороны страны.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс
, чьи слова приводит газета Guardian, подтвердил, что Королевские ВВС приняли участие в третьей серии "пропорциональных и прицельных ударов" по военным объектам движения хуситов в Йемене.
"Мы действовали вместе с нашими американскими союзниками при поддержке многих международных партнеров в целях самообороны и в соответствии с международным правом. Это не эскалация. Мы уже успешно наносили удары по пусковым установкам и складам, которые хуситы использовали для нападений, и я уверен, что наши последние удары еще больше ослабили возможности хуситов", - отметил Шаппс.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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