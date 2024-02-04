https://ria.ru/20240204/yemen-1925276150.html

США и их союзники за субботу ударили по 36 целям в Йемене

США и их союзники за субботу ударили по 36 целям в Йемене - РИА Новости, 04.02.2024

США и их союзники за субботу ударили по 36 целям в Йемене

США и их союзники за субботу нанесли удары по 36 целям в 13 локациях в Йемене, говорится в опубликованном Пентагоном совместном заявлении, где также... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T01:17

2024-02-04T01:17

2024-02-04T01:17

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министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США и их союзники за субботу нанесли удары по 36 целям в 13 локациях в Йемене, говорится в опубликованном Пентагоном совместном заявлении, где также утверждается, что эти действия направлены на деэскалацию в регионе. "Сегодня по указанию правительств военные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии провели дополнительную серию пропорциональных и необходимых ударов по 36 объектам хуситов в 13 местах Йемена в ответ на продолжающиеся атаки против международных и коммерческих судов, а также военно-морских судов, проходящих через Красное море", - говорится в сообщении. В заявлении также сказано, что целью таких ударов остаются "деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html

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в мире, сша, красное море, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, йемен