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Процедура выборов президента Сальвадора

Процедура выборов президента Сальвадора - РИА Новости, 04.02.2024

Процедура выборов президента Сальвадора

Согласно конституции Сальвадора (1983), президент, вице-президент республики, государственные министры и вице-министры, а также подчиненные им должностные лица... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T00:20

2024-02-04T00:20

2024-02-04T00:20

справки

сальвадор

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Согласно конституции Сальвадора (1983), президент, вице-президент республики, государственные министры и вице-министры, а также подчиненные им должностные лица образуют исполнительную власть.Срок президентских полномочий составляет пять лет, начинается и заканчивается 1 июня.Статья 88 конституции Сальвадора гласит, что "смена лиц, занимающих должность президента республики, необходима для поддержания установленной формы правления и политической системы", а статья 75 грозит лишением гражданских прав тем, кто мешает непрерывной смене глав государства. В 2021 году партия "Новые идеи" (Nuevas Ideas), которую создал действующий президент Сальвадора Найиб Букеле, добилась смены судей Конституционной палаты суда, а новый состав принял историческое решение разрешить действующему президенту попытаться пойти на второй срок. По их мнению, право еще раз побороться за высший пост не означает автоматического переизбрания, поскольку решение принимают люди. Судьи также посчитали, что действующий президента выполнит все условия на переизбрание, если уйдет в отставку за шесть месяцев до окончания своего президентского срока. 1 декабря 2023 года Конгресс Сальвадора разрешил президенту Найибу Букеле взять отпуск, чтобы начать кампанию по переизбранию. Президент Сальвадора избирается в паре с вице-президентом.Выборы проводятся не менее чем за два и не более чем за четыре месяца до истечения срока полномочий действующего президента.Чтобы быть избранным президентом требуется быть сальвадорцем по рождению, сыном отца или матери – сальвадорцев; быть светским, по общему признанию, нравственным и образованным человеком старше 30 лет, обладать гражданскими правами, приобретя их не менее чем за шесть лет до выборов, и быть членом одной из законно признанных политических партий.Не могут быть кандидатами на пост президента:– те, кто занимал пост президента более шести месяцев как ранее, так и в период, непосредственно предшествующий выборам;– супруг и родственники до четвертой степени родства действующего президента и второй степени родства любого из лиц, ранее занимавших пост президента;– лицо занимавшее пост председателя парламента или председателя Верховного суда в течение года, предшествующего дню начала президентского срока;– лицо в течение последнего года, непосредственно предшествующего началу президентского периода, бывшее министром, вице-министром или председателем какого-либо официального автономного учреждения либо генеральным директором Национальной гражданской полиции;– профессиональные военнослужащие, уволенные за три года до дня начала президентского срока;– если вице-президент или уполномоченное лицо, законным образом призванные осуществлять полномочия президента в период, непосредственно предшествующий выборам, откажется без уважительной причины осуществлять их, то считается, что эта причина существует в течение шести месяцев, предшествующих началу президентского периода, если вице-президент или уполномоченное лицо изъявят желание выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики.Лица, зарегистрированные в качестве кандидатов в депутаты законодательного собрания или членов муниципальных советов, не могут быть кандидатами на пост президента и вице-президента, если выборы проводятся одновременно.Предвыборная агитация разрешается без предварительного объявления за четыре месяца до даты выборов. Предвыборная агитация запрещена за три дня до даты голосования и в день самих выборов.За пятнадцать дней до даты голосования и до тех пор, пока результаты выборов не будут объявлены окончательными, политическим партиям или коалициям, физическим или юридическим лицам, ассоциациям или организациям любого характера не разрешается публиковать или распространять через социальные сети результаты опросов или прогнозы в отношении конкурирующих кандидатов.Правом голосовать обладают дееспособные сальвадорцы, достигшие 18 лет, не лишенные гражданских прав.Граждане голосуют лично на избирательных участках по месту регистрации.Граждане Сальвадора, проживающие за границей и официально зарегистрированные в стране проживания, могут проголосовать дистанционно на специальном сайте.Сальвадорцы, находящиеся за рубежом, у которых в документах указан адрес проживания в Сальвадоре, смогут проголосовать лично в центрах для голосования, которые будут открыты в разных странах.В день голосования избирательные участки буду открыты с 7.00 до 17.00 часов. Получив избирательный бюллетень гражданам необходимо сделать отметку на фотографии кандидатов в президенты и вице-президенты, за которых он голосует.Победителем признается кандидат, получивший абсолютное большинство голосов избирателей.В том случае, если ни одному из кандидатов не удается получить абсолютное число голосов, проводится второй тур выборов, в котором участвуют два кандидата получивших набольшее число голосов. Во втором туре побеждает кандидат, получивший большее число голосов. Второй тур выборов проводится в срок, не превышающий тридцати дней со дня объявления окончательных результатов первого тура выборов. Если из-за непреодолимой силы или непредвиденных обстоятельств второй тур не может быть проведен в установленные сроки, выборы проводятся в течение второго периода, не превышающего 30 дней.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

сальвадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сальвадор