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На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО

На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2024

На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО

Украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, воевавший за ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Ассоциации... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T21:32

2024-02-04T21:32

2024-02-04T22:23

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, воевавший за ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Кисиль в Facebook*."Александр был одним из самых сильных людей Украины. В 2017 <...> он установил рекорд страны по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми", — говорится в публикации.Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что Белоконя мобилизовали в марте прошлого года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230320/chekhiya-1859193320.html

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