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На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 04.02.2024 (обновлено: 22:23 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925369065.html
На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО
На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2024
На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО
Украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, воевавший за ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Ассоциации... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T21:32
2024-02-04T22:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, воевавший за ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Кисиль в Facebook*."Александр был одним из самых сильных людей Украины. В 2017 &lt;...&gt; он установил рекорд страны по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми", — говорится в публикации.Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что Белоконя мобилизовали в марте прошлого года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО

В зоне СВО ликвидировали украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу Белоконя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" военнослужащих Центрального военного округа ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ Терминатор военнослужащих Центрального военного округа ведет учебный огонь в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, воевавший за ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Кисиль в Facebook*.
"Александр был одним из самых сильных людей Украины. В 2017 <...> он установил рекорд страны по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми", — говорится в публикации.
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что Белоконя мобилизовали в марте прошлого года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОдессаВооруженные силы Украины
 
 
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