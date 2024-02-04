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На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО
На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО - РИА Новости, 04.02.2024
На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО
Украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, воевавший за ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Ассоциации... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T21:32
2024-02-04T21:32
2024-02-04T22:23
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинский чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, воевавший за ВСУ, ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Ассоциации спортивной борьбы Вадим Кисиль в Facebook*."Александр был одним из самых сильных людей Украины. В 2017 <...> он установил рекорд страны по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми", — говорится в публикации.Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что Белоконя мобилизовали в марте прошлого года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, одесса, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесса, Вооруженные силы Украины
На Украине заявили о гибели одного из сильнейших людей страны в зоне СВО
В зоне СВО ликвидировали украинского чемпиона мира по пауэрлифтингу Белоконя