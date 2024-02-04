"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева
Журналист Блюменталь: Киев бросил на убой украинцев, чтобы досадить России
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киевские власти жертвуют жизнями украинцев, чтобы навредить России, заявил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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"Именно это мы наблюдаем на Украине. Там просто не осталось мужчин. Целое поколение бросили на убой, просто чтобы досадить России и атаковать ее", — сказал он.
По мнению журналиста, выпады со стороны Киева "не сильно повлияли" на российскую экономику и положение страны на мировой арене.
"Если что и пострадало, так это Запад, западная экономика. Так что это просто катастрофа", — добавил Блюменталь.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.