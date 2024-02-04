https://ria.ru/20240204/ukraina-1925281109.html

"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева

"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева - РИА Новости, 04.02.2024

"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева

Киевские власти жертвуют жизнями украинцев, чтобы навредить России, заявил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T03:15

2024-02-04T03:15

2024-02-04T10:01

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киевские власти жертвуют жизнями украинцев, чтобы навредить России, заявил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Именно это мы наблюдаем на Украине. Там просто не осталось мужчин. Целое поколение бросили на убой, просто чтобы досадить России и атаковать ее", — сказал он.По мнению журналиста, выпады со стороны Киева "не сильно повлияли" на российскую экономику и положение страны на мировой арене."Если что и пострадало, так это Запад, западная экономика. Так что это просто катастрофа", — добавил Блюменталь.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, сша