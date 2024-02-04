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"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 04.02.2024 (обновлено: 10:01 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925281109.html
"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева
"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева - РИА Новости, 04.02.2024
"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева
Киевские власти жертвуют жизнями украинцев, чтобы навредить России, заявил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T03:15
2024-02-04T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киевские власти жертвуют жизнями украинцев, чтобы навредить России, заявил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Именно это мы наблюдаем на Украине. Там просто не осталось мужчин. Целое поколение бросили на убой, просто чтобы досадить России и атаковать ее", — сказал он.По мнению журналиста, выпады со стороны Киева "не сильно повлияли" на российскую экономику и положение страны на мировой арене."Если что и пострадало, так это Запад, западная экономика. Так что это просто катастрофа", — добавил Блюменталь.В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240204/ugroza-1925278589.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, США
"Бросили на убой". В США ужаснулись решению Киева

Журналист Блюменталь: Киев бросил на убой украинцев, чтобы досадить России

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киевские власти жертвуют жизнями украинцев, чтобы навредить России, заявил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Именно это мы наблюдаем на Украине. Там просто не осталось мужчин. Целое поколение бросили на убой, просто чтобы досадить России и атаковать ее", — сказал он.
По мнению журналиста, выпады со стороны Киева "не сильно повлияли" на российскую экономику и положение страны на мировой арене.
"Если что и пострадало, так это Запад, западная экономика. Так что это просто катастрофа", — добавил Блюменталь.
В пятницу министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС России. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в зоне СВО в январе. По словам Шойгу, вооруженные силы добились продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободили населенные пункты Веселое, Крахмальное и Табаевка. Министр отметил, что Киев уже вынужден бросать последние резервы для удержания обороны. По данным Шойгу, потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.
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"Не выживете". Киеву сообщили о смертельной угрозе на фронте
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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