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"Не выживете". Киеву сообщили о смертельной угрозе на фронте
"Не выживете". Киеву сообщили о смертельной угрозе на фронте - РИА Новости, 04.02.2024
"Не выживете". Киеву сообщили о смертельной угрозе на фронте
У Украины не получится выжить без помощи Запада, и она не сможет удержать фронт без поддержки Вашингтона, заявил польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T02:10
2024-02-04T02:10
2024-02-04T02:10
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. У Украины не получится выжить без помощи Запада, и она не сможет удержать фронт без поддержки Вашингтона, заявил польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский в интервью Polskie Radio."При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно. <...> Украина — это труп", — считает аналитик.По словам Кендзерского, грядущий европейский пакет помощи на 50 миллиардов евро вряд ли как-либо повлияет на положение Киева. Эксперт предположил, что европейские деньги в первую очередь пойдут на выплату долгов Украины.Гораздо большее значение, по оценке политолога, имеет американский пакет помощи, предполагающий закупку вооружений для ВСУ. Кендзерский предупредил, что без американских поставок "существует угроза" обвала украинского фронта."На сегодняшний день перспективы Украины не особо оптимистичны", — заключил Кендзерский.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. Миграционный кризис в Техасе осложнил ситуацию с выделением денег Украине. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" также откажутся от спонсирования киевских властей.
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925104383.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, США, Европа, Россия, Вооруженные силы Украины
"Не выживете". Киеву сообщили о смертельной угрозе на фронте
Polskie Radio: Украина не удержит фронт без американской помощи