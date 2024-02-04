https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925310732.html

СМИ: Турция может стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия

СМИ: Турция может стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия - РИА Новости, 04.02.2024

СМИ: Турция может стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия

Турция готова выступить в роли мирного гаранта для Палестины за счет военного присутствия в регионе, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:33

2024-02-04T12:33

2024-02-04T13:36

в мире

турция

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция готова выступить в роли мирного гаранта для Палестины за счет военного присутствия в регионе, пишет газета Sabah со ссылкой на источники."Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием", — говорится в статье.По информации издания, предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все эффективные игроки в регионе, вынесут на мировую повестку дня. "Несмотря на отсутствие явной оппозиции организации мирной конференции, Запад выступает против участия в ней ХАМАС, одной из сторон конфликта", — отмечает Sabah.В середине декабря в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Эрдоган заявил, что затягивание конфликта в Газе может иметь негативные региональные и глобальные последствия. По его мнению, наиболее разумным и устойчивым решением будет разработка механизма-гаранта, предложенного Турцией, выполнение обещаний и создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв израильских обстрелов Газы превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Как заявлял Тель-Авив, в заложниках у ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев, за время перемирия в конце ноября удалось освободить 110 похищенных.

https://ria.ru/20240204/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году