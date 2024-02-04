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СМИ: Турция может стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия - РИА Новости, 04.02.2024
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12:33 04.02.2024 (обновлено: 13:36 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925310732.html
СМИ: Турция может стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия
СМИ: Турция может стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия - РИА Новости, 04.02.2024
СМИ: Турция может стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия
Турция готова выступить в роли мирного гаранта для Палестины за счет военного присутствия в регионе, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:33
2024-02-04T13:36
в мире
турция
палестина
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция готова выступить в роли мирного гаранта для Палестины за счет военного присутствия в регионе, пишет газета Sabah со ссылкой на источники."Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием", — говорится в статье.По информации издания, предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все эффективные игроки в регионе, вынесут на мировую повестку дня. "Несмотря на отсутствие явной оппозиции организации мирной конференции, Запад выступает против участия в ней ХАМАС, одной из сторон конфликта", — отмечает Sabah.В середине декабря в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Эрдоган заявил, что затягивание конфликта в Газе может иметь негативные региональные и глобальные последствия. По его мнению, наиболее разумным и устойчивым решением будет разработка механизма-гаранта, предложенного Турцией, выполнение обещаний и создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв израильских обстрелов Газы превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Как заявлял Тель-Авив, в заложниках у ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев, за время перемирия в конце ноября удалось освободить 110 похищенных.
https://ria.ru/20240204/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
турция
палестина
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60
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60
в мире, турция, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Палестина, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Турция может стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия

Sabah: Турция готова стать гарантом для Палестины за счет военного присутствия

© AP Photo / Emrah GurelПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция готова выступить в роли мирного гаранта для Палестины за счет военного присутствия в регионе, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
"Турция также отмечает, что готова стать одним из гарантов мира на палестинской стороне своим гуманитарным, политическим и военным присутствием", — говорится в статье.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По информации издания, предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана организовать международную палестино-израильскую мирную конференцию, в которой примут участие все эффективные игроки в регионе, вынесут на мировую повестку дня.
"Несмотря на отсутствие явной оппозиции организации мирной конференции, Запад выступает против участия в ней ХАМАС, одной из сторон конфликта", — отмечает Sabah.
В середине декабря в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Эрдоган заявил, что затягивание конфликта в Газе может иметь негативные региональные и глобальные последствия. По его мнению, наиболее разумным и устойчивым решением будет разработка механизма-гаранта, предложенного Турцией, выполнение обещаний и создание независимого палестинского государства в границах 1967 года.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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27 января, 08:00
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв израильских обстрелов Газы превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Как заявлял Тель-Авив, в заложниках у ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев, за время перемирия в конце ноября удалось освободить 110 похищенных.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
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Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Защита Газы сделает Эрдогана настоящим халифом
26 октября 2023, 08:00
 
В миреТурцияПалестинаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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