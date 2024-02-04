https://ria.ru/20240204/tokio-1925297258.html

В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара рядом с ж/д станцией

В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара рядом с ж/д станцией - РИА Новости, 04.02.2024

В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара рядом с ж/д станцией

Пожар в здании близ железнодорожной станции Омори в Токио привел к задержке движения поездов, в результате чего примерно 800 пассажирам пришлось сойти с... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T09:45

2024-02-04T09:45

2024-02-04T09:49

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токио

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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Пожар в здании близ железнодорожной станции Омори в Токио привел к задержке движения поездов, в результате чего примерно 800 пассажирам пришлось сойти с остановившихся составов и пешком по путям добираться до ближайших станций, сообщили СМИ.По данным телеканала NHK, возгорание произошло в трехэтажном здании, расположенном рядом со станцией, около 10.10 утра по местному времени (04.10 мск). К месту были направлены 24 пожарных расчета, а движение по железнодорожной ветке Кэйхин-Тохоку было приостановлено в оба направления между станциями Синагава и Камата. В остановившихся составах на момент инцидента находились около 800 пассажиров. Их вывели из поездов и по путям провели до ближайших станций. Движение поездов было восстановлено около 14 часов (08.00 мск). При пожаре пострадал один человек.

https://ria.ru/20240204/turtsiya-1925288353.html

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в мире, токио