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В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара рядом с ж/д станцией
В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара рядом с ж/д станцией - РИА Новости, 04.02.2024
В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара рядом с ж/д станцией
Пожар в здании близ железнодорожной станции Омори в Токио привел к задержке движения поездов, в результате чего примерно 800 пассажирам пришлось сойти с... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:45
2024-02-04T09:45
2024-02-04T09:49
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ТОКИО, 4 фев – РИА Новости. Пожар в здании близ железнодорожной станции Омори в Токио привел к задержке движения поездов, в результате чего примерно 800 пассажирам пришлось сойти с остановившихся составов и пешком по путям добираться до ближайших станций, сообщили СМИ.По данным телеканала NHK, возгорание произошло в трехэтажном здании, расположенном рядом со станцией, около 10.10 утра по местному времени (04.10 мск). К месту были направлены 24 пожарных расчета, а движение по железнодорожной ветке Кэйхин-Тохоку было приостановлено в оба направления между станциями Синагава и Камата. В остановившихся составах на момент инцидента находились около 800 пассажиров. Их вывели из поездов и по путям провели до ближайших станций. Движение поездов было восстановлено около 14 часов (08.00 мск). При пожаре пострадал один человек.
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в мире, токио
В Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара рядом с ж/д станцией
NHK: в Токио около 800 человек шли по путям из-за пожара у ж/д станции
ТОКИО, 4 фев – РИА Новости.
Пожар в здании близ железнодорожной станции Омори в Токио привел к задержке движения поездов, в результате чего примерно 800 пассажирам пришлось сойти с остановившихся составов и пешком по путям добираться до ближайших станций, сообщили СМИ
.
По данным телеканала NHK, возгорание произошло в трехэтажном здании, расположенном рядом со станцией, около 10.10 утра по местному времени (04.10 мск). К месту были направлены 24 пожарных расчета, а движение по железнодорожной ветке Кэйхин-Тохоку было приостановлено в оба направления между станциями Синагава и Камата.
В остановившихся составах на момент инцидента находились около 800 пассажиров. Их вывели из поездов и по путям провели до ближайших станций. Движение поездов было восстановлено около 14 часов (08.00 мск).
При пожаре пострадал один человек.
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