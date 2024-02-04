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Собянин выразил соболезнования родным погибших при украинской атаке в ЛНР
Собянин выразил соболезнования родным погибших при украинской атаке в ЛНР - РИА Новости, 04.02.2024
Собянин выразил соболезнования родным погибших при украинской атаке в ЛНР
Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела со стороны ВСУ Лисичанска в ЛНР,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:21
2024-02-04T12:21
2024-02-04T12:24
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
удар всу по пекарне в лисичанске
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела со стороны ВСУ Лисичанска в ЛНР, отметив жестокость и бессмысленность атаки, унесший жизни десятков мирных граждан."Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской народной республики. Жестокая и бессмысленная атака украинских властей унесла жизни десятков мирных граждан. От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Собянин.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.
луганская народная республика
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Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
2024-02-04T12:21
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РИА Новости
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происшествия, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Собянин выразил соболезнования родным погибших при украинской атаке в ЛНР
Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке ВСУ в ЛНР