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Собянин выразил соболезнования родным погибших при украинской атаке в ЛНР

Собянин выразил соболезнования родным погибших при украинской атаке в ЛНР - РИА Новости, 04.02.2024

Собянин выразил соболезнования родным погибших при украинской атаке в ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела со стороны ВСУ Лисичанска в ЛНР,... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:21

2024-02-04T12:21

2024-02-04T12:24

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

удар всу по пекарне в лисичанске

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела со стороны ВСУ Лисичанска в ЛНР, отметив жестокость и бессмысленность атаки, унесший жизни десятков мирных граждан."Сегодня мы скорбим вместе с жителями Луганской народной республики. Жестокая и бессмысленная атака украинских властей унесла жизни десятков мирных граждан. От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Собянин.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. Количество погибших при обстреле увеличилось до 28, среди них 1 ребенок. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находиться порядка 40 человек. 4 февраля в республике объявлен траур.

луганская народная республика

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Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске 2024-02-04T12:21 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, видео