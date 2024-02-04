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Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 04.02.2024 (обновлено: 16:10 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/soboleznovaniya-1925330006.html
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом он РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:48
2024-02-04T16:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рамзан кадыров
лисичанск
происшествия
удар всу по пекарне в лисичанске
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ГРОЗНЫЙ, 4 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."От себя лично и от лица всего чеченского народа я выражаю искренние слова соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших. Также желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате обстрела", - написал Кадыров. Глава региона добавил, что чеченские подразделения в составе вооруженных сил РФ сделают все возможное, чтобы "содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении". Украинские войска накануне обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них один ребенок. В военной комендатуре ЛНР сообщили, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Четвертое февраля объявлено в республике траурным днем по погибшим в результате удара ВСУ.
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, рамзан кадыров, лисичанск, происшествия, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров, Лисичанск, Происшествия, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Лисичанска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 4 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
"От себя лично и от лица всего чеченского народа я выражаю искренние слова соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших. Также желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате обстрела", - написал Кадыров.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Врач рассказал о ранениях у пострадавших при ударе по пекарне в Лисичанске
Вчера, 11:50
Глава региона добавил, что чеченские подразделения в составе вооруженных сил РФ сделают все возможное, чтобы "содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении".
Украинские войска накануне обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них один ребенок. В военной комендатуре ЛНР сообщили, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек.
Четвертое февраля объявлено в республике траурным днем по погибшим в результате удара ВСУ.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРамзан КадыровЛисичанскПроисшествияУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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