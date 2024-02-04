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Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом он РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:48
2024-02-04T15:48
2024-02-04T16:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рамзан кадыров
лисичанск
происшествия
удар всу по пекарне в лисичанске
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ГРОЗНЫЙ, 4 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."От себя лично и от лица всего чеченского народа я выражаю искренние слова соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших. Также желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате обстрела", - написал Кадыров. Глава региона добавил, что чеченские подразделения в составе вооруженных сил РФ сделают все возможное, чтобы "содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении". Украинские войска накануне обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них один ребенок. В военной комендатуре ЛНР сообщили, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Четвертое февраля объявлено в республике траурным днем по погибшим в результате удара ВСУ.
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html
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луганская народная республика, рамзан кадыров, лисичанск, происшествия, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров, Лисичанск, Происшествия, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске
Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле Лисичанска