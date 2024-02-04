https://ria.ru/20240204/soboleznovaniya-1925330006.html

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске - РИА Новости, 04.02.2024

Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске

Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом он РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:48

2024-02-04T15:48

2024-02-04T16:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

рамзан кадыров

лисичанск

происшествия

удар всу по пекарне в лисичанске

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ГРОЗНЫЙ, 4 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования главе ЛНР Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших в ходе обстрела пекарни в Лисичанске. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."От себя лично и от лица всего чеченского народа я выражаю искренние слова соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, а также родным и близким погибших. Также желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате обстрела", - написал Кадыров. Глава региона добавил, что чеченские подразделения в составе вооруженных сил РФ сделают все возможное, чтобы "содействовать скорейшему наказанию всех, кто виновен в этом ужасном преступлении". Украинские войска накануне обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них один ребенок. В военной комендатуре ЛНР сообщили, что всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Четвертое февраля объявлено в республике траурным днем по погибшим в результате удара ВСУ.

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925307749.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, рамзан кадыров, лисичанск, происшествия, удар всу по пекарне в лисичанске