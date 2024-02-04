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В Приамурье начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребенок
В Приамурье начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребенок - РИА Новости, 04.02.2024
В Приамурье начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребенок
Доследственная проверка по факту травмирования 3-летнего ребенка на пожаре организована в Благовещенске, сообщает СУСК Приамурья в Telegram. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:45
2024-02-04T15:45
2024-02-04T15:45
происшествия
благовещенск
россия
пионерский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев – РИА Новости. Доследственная проверка по факту травмирования 3-летнего ребенка на пожаре организована в Благовещенске, сообщает СУСК Приамурья в Telegram. Возгорание произошло в субботу вечером в квартире многоэтажного дома. Огонь охватил 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС России вывели 8 человек, из них двое детей. Огнеборцы обнаружили за диваном маленького ребенка без сознания, в квартире он был один. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу, сообщили в главке МЧС региона. "3 февраля в Благовещенске при тушении пожара в квартире дома по улице Пионерской обнаружен 3-летний мальчик. В тяжелом состоянии ребенок доставлен в больницу. По факту травмирования ребенка следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК. Следователь осмотрел место происшествия. Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. По предварительной информации, ребенок остался один дома, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем, - уточняется в тексте.
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происшествия, благовещенск, россия, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Пионерский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребенок
СК: в Приамурье начали проверку из-за пострадавшего при пожаре 3-летнего ребенка