https://ria.ru/20240204/sk-1925329447.html

В Приамурье начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребенок

В Приамурье начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребенок - РИА Новости, 04.02.2024

В Приамурье начали проверку из-за пожара, при котором пострадал ребенок

Доследственная проверка по факту травмирования 3-летнего ребенка на пожаре организована в Благовещенске, сообщает СУСК Приамурья в Telegram. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:45

2024-02-04T15:45

2024-02-04T15:45

происшествия

благовещенск

россия

пионерский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев – РИА Новости. Доследственная проверка по факту травмирования 3-летнего ребенка на пожаре организована в Благовещенске, сообщает СУСК Приамурья в Telegram. Возгорание произошло в субботу вечером в квартире многоэтажного дома. Огонь охватил 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС России вывели 8 человек, из них двое детей. Огнеборцы обнаружили за диваном маленького ребенка без сознания, в квартире он был один. Ему оказали первую помощь и доставили в больницу, сообщили в главке МЧС региона. "3 февраля в Благовещенске при тушении пожара в квартире дома по улице Пионерской обнаружен 3-летний мальчик. В тяжелом состоянии ребенок доставлен в больницу. По факту травмирования ребенка следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении СУСК. Следователь осмотрел место происшествия. Назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. По предварительной информации, ребенок остался один дома, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем, - уточняется в тексте.

https://ria.ru/20240122/rebenok-1922836311.html

благовещенск

россия

пионерский

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происшествия, благовещенск, россия, пионерский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)