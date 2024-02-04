https://ria.ru/20240204/pvo-1925317096.html
Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников - РИА Новости, 04.02.2024
Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 97 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T13:43
2024-02-04T13:43
2024-02-04T13:45
специальная военная операция на украине
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токмак
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 97 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровко Луганской народной республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 904 танка и других боевых бронированных машин, 1216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 230 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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харьковская область, токмак, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Токмак, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за сутки сбила 97 украинских беспилотников