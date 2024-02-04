https://ria.ru/20240204/pvo-1925317096.html

Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников - РИА Новости, 04.02.2024

Российская ПВО за сутки сбила почти сто украинских беспилотников

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 97 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:43

2024-02-04T13:43

2024-02-04T13:45

специальная военная операция на украине

харьковская область

токмак

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 97 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровко Луганской народной республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 775 беспилотных летательных аппаратов, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 904 танка и других боевых бронированных машин, 1216 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 230 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

харьковская область

токмак

запорожская область

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харьковская область, токмак, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)