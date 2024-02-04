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Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 400 "квадратов"

Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 400 "квадратов" - РИА Новости, 04.02.2024

Площадь пожара в жилом доме в Иркутской области возросла до 400 "квадратов"

Площадь пожара двухэтажного жилого дома в Усть-Илимске Иркутской области увеличилась до 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:28

2024-02-04T17:28

2024-02-04T17:28

происшествия

иркутская область

усть-илимск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Площадь пожара двухэтажного жилого дома в Усть-Илимске Иркутской области увеличилась до 400 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали. что двухэтажный жилой дом горит в Усть-Илимске Иркутской области на площади 250 квадратных метров. На месте работали 33 специалиста и 12 единиц техники. Уточнялось, что пожарные спасли двух человек и передали их врачам, еще 30 человек эвакуировались самостоятельно. "В Иркутской области площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

иркутская область

усть-илимск

россия

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происшествия, иркутская область, усть-илимск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)