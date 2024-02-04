https://ria.ru/20240204/pozhar-1925334317.html

В Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом

В Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом - РИА Новости, 04.02.2024

В Иркутской области загорелся двухэтажный жилой дом

Двухэтажный жилой дом горит в Усть-Илимске Иркутской области на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:05

2024-02-04T16:05

2024-02-04T16:05

происшествия

иркутская область

усть-илимск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Двухэтажный жилой дом горит в Усть-Илимске Иркутской области на площади 250 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Усть-Илимске горит двухэтажный жилой дом. Огонь охватил 250 квадратных метров", - говорится в сообщении. На месте работают 33 специалиста и 12 единиц техники. Уточняется, что пожарные спасли двух человек и передали их врачам, еще 30 человек эвакуировались самостоятельно.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

иркутская область

усть-илимск

россия

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происшествия, иркутская область, усть-илимск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)