https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925357093.html

ФСБ рассказала о следственных действиях по делу Пономарева*

ФСБ рассказала о следственных действиях по делу Пономарева* - РИА Новости, 04.02.2024

ФСБ рассказала о следственных действиях по делу Пономарева*

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом) принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T19:34

2024-02-04T19:34

2024-02-04T20:29

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом) принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"**, признанного в России террористической организацией, сообщила ФСБ.Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене."Пономарев* принимает непосредственное участие в деятельности украинского военизированного объединения "Легион Свобода России"**, признанного Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией. Члены данной организации, помимо ведения боевых действий против России на стороне вооруженных сил Украины, вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом), вступив в украинское военизированное объединение "Легион Свобода России"**, признанное в России террористической организацией, занялся его информационным сопровождением, сообщила ФСБ.Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической."Пономарев* вступил в украинское военизированное объединение "Легион Свобода России"**, при этом возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации, взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Украины, объявлению манифестов и иных декларативных документов, осуществлению материально-технического обеспечения, рекрутингу новых участников для ведения боевых действий против Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.В феврале 2023 года Верховный суд РФ признал "Легион Свобода России"** террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион"** создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".Также, ФСБ сообщила, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) в апреле 2022 года на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе активно пропагандировал среди командного состава полка "Азов"** (запрещен в РФ) необходимость отстаивать город силами ВСУ."В апреле 2022 года Пономарев* находился на территории завода "Азовсталь", где вел активную пропаганду среди командного состава полка "Азов"** о необходимости отстаивать подразделениями вооруженных сил Украины Мариуполя", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.ФСБ заявила, что экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом) в конце 2022 года посетил линию боевого соприкосновения в ДНР, где призывал представителей "Легиона Свобода России"** (признан в России террористической организацией) активизировать боевые действия против российской армии, заявила ФСБ."В ноябре-декабре 2022 года Пономарев* посетил линию боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, где проводил информационную работу с представителями "Легиона Свобода России"** об активизации боевых действий против Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.Против Пономарева* ФСБ возбудила уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической. Пономарев* состоит в "Легионе Свобода России"**, сообщила ФСБ.Как отмечает ФСБ, Пономарев* "открыто использует военную форму, знаки отличия, эмблемы "Легиона Свобода России"**, имеет стрелковое оружие, в ходе выступлений на украинском телевидении публично их демонстрирует и заявляет, что является участником боевых действий на стороне Украины против Вооруженных Сил Российской Федерации".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.** Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20231230/terrorizm-1919131476.html

https://ria.ru/20240202/shtraf-1925036263.html

https://radiosputnik.ru/20231226/fsb-1918093871.html

https://ria.ru/20240131/gosizmena-1924484356.html

https://ria.ru/20240122/gosizmena-1922700630.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность