https://ria.ru/20240204/politsiya-1925364660.html
Полиция в Кирове нашла девушку, которую якобы похитили
Полиция в Кирове нашла девушку, которую якобы похитили - РИА Новости, 04.02.2024
Полиция в Кирове нашла девушку, которую якобы похитили
Полиция в Кирове отыскала якобы похищенную девушку и тех, кто ее увел, она утверждает , что ничего плохого с ней не произошло, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T20:43
2024-02-04T20:43
2024-02-04T20:43
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Полиция в Кирове отыскала якобы похищенную девушку и тех, кто ее увел, она утверждает , что ничего плохого с ней не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. Ранее Telegram-канал "Киров без цензуры" опубликовал видео с камеры домофона, как подъехавшую на машине к подъезду дома на улице Широтной девушку куда-то уводят двое набросившихся на нее мужчин. Утверждается, что девушку похитили. Как ранее сообщили агентству в региональном МВД, после публикации видео сразу же была организована проверка. "Все трое участников установлены и опрошены. Участники видеоролика пояснили, что между собой знакомы, а инцидент произошёл на почве межличностного конфликта. При опросе девушка сообщила полицейским, что противоправных действий в отношении её не совершалось", - рассказали в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что проверка продолжается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, киров
Полиция в Кирове нашла девушку, которую якобы похитили
МВД: полиция в Кирове нашла якобы похищенную девушку, с ней все в порядке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Полиция в Кирове отыскала якобы похищенную девушку и тех, кто ее увел, она утверждает , что ничего плохого с ней не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
Ранее Telegram-канал "Киров без цензуры" опубликовал видео с камеры домофона, как подъехавшую на машине к подъезду дома на улице Широтной девушку куда-то уводят двое набросившихся на нее мужчин. Утверждается, что девушку похитили. Как ранее сообщили агентству в региональном МВД, после публикации видео сразу же была организована проверка.
"Все трое участников установлены и опрошены. Участники видеоролика пояснили, что между собой знакомы, а инцидент произошёл на почве межличностного конфликта. При опросе девушка сообщила полицейским, что противоправных действий в отношении её не совершалось", - рассказали в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что проверка продолжается.
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