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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 04.02.2024
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14:58 04.02.2024 (обновлено: 15:00 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/pogoda-1925323138.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 04.02.2024
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Зима вернётся в Москву на предстоящей неделе, в середине недели зарядят снегопады, а ночью в пятницу похолодает до минус 20, в выходные ожидается оттепель,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T14:58
2024-02-04T15:00
общество
москва
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зима вернётся в Москву на предстоящей неделе, в середине недели зарядят снегопады, а ночью в пятницу похолодает до минус 20, в выходные ожидается оттепель, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Период аномально тёплой погоды, длившейся в Центральной России почти 2 недели, подходит к концу, и предстоящая неделя даст старт грядущему арктическому похолоданию. В понедельник большая часть Русской равнины окажется во власти трехъядерной циклонической системы, в тыл которой начнут прорываться первые порции более холодного воздуха и разрозненные массивы снеговых облаков, из-за чего столбики термометров опустятся в слабый "минус", а на дорогах образуется гололедица толщиной 6-9 миллиметров", - рассказал Тишковец. По его словам, в ночь на вторник гребень антициклона расчистит небосвод от облачности, из-за чего усилится радиационное выхолаживание – в Москве под утро минус 8 - минус 11, в Подмосковье до 7-12 мороза, что соответствует климатической норме. Днем скажется влияние теплого атмосферного фронта очередного североатлантического циклона, из-за чего зарядят обложные снегопады, и завьюжит метель с ухудшением видимости до нескольких километров, температура повысится в столице до минус 4 - минус 6, по области до минус 3 - минус 8. "В ночь на четверг пройдет холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега, метелью и понижением температуры до минус 9 - минус 14. Днем осадки ослабеют, и примут очаговый характер, а дневная температура понизится до минус 10 - минус 15. Пятница ожидается самой морозной. Инициатива в атмосфере перейдет к погожему антициклону. Ночью морозы ударят до минус 15 - минус 20, днем минус 7 - минус 12, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы", - рассказал синоптик. По его словам, в выходные погода постепенно испортится, пойдет снег, холод отступит, и москвичей ждет очередная оттепель. "Февраль, в целом, будет теплее среднемесячной нормы", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
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общество, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Тишковец: в Москву на следующей неделе вернется зима

© РИА Новости / Валерий МельниковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зима вернётся в Москву на предстоящей неделе, в середине недели зарядят снегопады, а ночью в пятницу похолодает до минус 20, в выходные ожидается оттепель, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Период аномально тёплой погоды, длившейся в Центральной России почти 2 недели, подходит к концу, и предстоящая неделя даст старт грядущему арктическому похолоданию. В понедельник большая часть Русской равнины окажется во власти трехъядерной циклонической системы, в тыл которой начнут прорываться первые порции более холодного воздуха и разрозненные массивы снеговых облаков, из-за чего столбики термометров опустятся в слабый "минус", а на дорогах образуется гололедица толщиной 6-9 миллиметров", - рассказал Тишковец.
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По его словам, в ночь на вторник гребень антициклона расчистит небосвод от облачности, из-за чего усилится радиационное выхолаживание – в Москве под утро минус 8 - минус 11, в Подмосковье до 7-12 мороза, что соответствует климатической норме. Днем скажется влияние теплого атмосферного фронта очередного североатлантического циклона, из-за чего зарядят обложные снегопады, и завьюжит метель с ухудшением видимости до нескольких километров, температура повысится в столице до минус 4 - минус 6, по области до минус 3 - минус 8.
«
"В ночь на четверг пройдет холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега, метелью и понижением температуры до минус 9 - минус 14. Днем осадки ослабеют, и примут очаговый характер, а дневная температура понизится до минус 10 - минус 15. Пятница ожидается самой морозной. Инициатива в атмосфере перейдет к погожему антициклону. Ночью морозы ударят до минус 15 - минус 20, днем минус 7 - минус 12, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы", - рассказал синоптик.
По его словам, в выходные погода постепенно испортится, пойдет снег, холод отступит, и москвичей ждет очередная оттепель.
"Февраль, в целом, будет теплее среднемесячной нормы", - заключил метеоролог.
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