https://ria.ru/20240204/pogoda-1925323138.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 04.02.2024

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Зима вернётся в Москву на предстоящей неделе, в середине недели зарядят снегопады, а ночью в пятницу похолодает до минус 20, в выходные ожидается оттепель,... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T14:58

2024-02-04T14:58

2024-02-04T15:00

общество

москва

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156332/10/1563321050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6255b05041ff59e089f89fb728cc89c8.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Зима вернётся в Москву на предстоящей неделе, в середине недели зарядят снегопады, а ночью в пятницу похолодает до минус 20, в выходные ожидается оттепель, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Период аномально тёплой погоды, длившейся в Центральной России почти 2 недели, подходит к концу, и предстоящая неделя даст старт грядущему арктическому похолоданию. В понедельник большая часть Русской равнины окажется во власти трехъядерной циклонической системы, в тыл которой начнут прорываться первые порции более холодного воздуха и разрозненные массивы снеговых облаков, из-за чего столбики термометров опустятся в слабый "минус", а на дорогах образуется гололедица толщиной 6-9 миллиметров", - рассказал Тишковец. По его словам, в ночь на вторник гребень антициклона расчистит небосвод от облачности, из-за чего усилится радиационное выхолаживание – в Москве под утро минус 8 - минус 11, в Подмосковье до 7-12 мороза, что соответствует климатической норме. Днем скажется влияние теплого атмосферного фронта очередного североатлантического циклона, из-за чего зарядят обложные снегопады, и завьюжит метель с ухудшением видимости до нескольких километров, температура повысится в столице до минус 4 - минус 6, по области до минус 3 - минус 8. "В ночь на четверг пройдет холодный фронт, сопровождаемый зарядами снега, метелью и понижением температуры до минус 9 - минус 14. Днем осадки ослабеют, и примут очаговый характер, а дневная температура понизится до минус 10 - минус 15. Пятница ожидается самой морозной. Инициатива в атмосфере перейдет к погожему антициклону. Ночью морозы ударят до минус 15 - минус 20, днем минус 7 - минус 12, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы", - рассказал синоптик. По его словам, в выходные погода постепенно испортится, пойдет снег, холод отступит, и москвичей ждет очередная оттепель. "Февраль, в целом, будет теплее среднемесячной нормы", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец, московская область (подмосковье), погода