Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:58 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/pogoda-1925303275.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 04.02.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Дождь со снегом, гололедица, порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, горожанам стоит быть внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:58
2024-02-04T10:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839940114_0:305:3100:2048_1920x0_80_0_0_53e12e81ee2ebffce55778e059efcdd8.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дождь со снегом, гололедица, порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, горожанам стоит быть внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, до конца дня в столице ожидаются дождь со снегом, возможно образование гололедицы, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240204/pogoda-1925300366.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839940114_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9d91e2cd0e266c59e2a309dc56a3435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Городские власти призвали москвичей быть внимательными из-за ветра и гололеда

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДождь со снегом в Москве
Дождь со снегом в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дождь со снегом в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дождь со снегом, гололедица, порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, горожанам стоит быть внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, до конца дня в столице ожидаются дождь со снегом, возможно образование гололедицы, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
"Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Вчера, 10:18
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала