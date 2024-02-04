https://ria.ru/20240204/pogoda-1925303275.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 04.02.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Дождь со снегом, гололедица, порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, горожанам стоит быть внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:58

2024-02-04T10:58

2024-02-04T10:58

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дождь со снегом, гололедица, порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, горожанам стоит быть внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, до конца дня в столице ожидаются дождь со снегом, возможно образование гололедицы, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240204/pogoda-1925300366.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, погода