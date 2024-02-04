https://ria.ru/20240204/pogoda-1925303275.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 04.02.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Дождь со снегом, гололедица, порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, горожанам стоит быть внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:58
2024-02-04T10:58
2024-02-04T10:58
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дождь со снегом, гололедица, порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье, горожанам стоит быть внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Сообщается, что, по прогнозам синоптиков, до конца дня в столице ожидаются дождь со снегом, возможно образование гололедицы, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. "Просим горожан быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240204/pogoda-1925300366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Городские власти призвали москвичей быть внимательными из-за ветра и гололеда